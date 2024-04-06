日相岸田參訪台積電熊本廠 與總裁魏哲家交流並慰問台灣地震

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日本內閣總理大臣岸田文雄今（6）日蒞臨JASM，與台積公司、JASM、索尼半導體解決方案公司（Sony Semiconductor Solutions Corporation, SSS）、電裝株式會社（DENSO Corporation）以及熊本當地企業進行會談，藉以了解JASM目前進度及對熊本當地帶來的效應。

岸田首相首先表達對4月3日台灣地震慰問之意，並對台積公司在地震發生後的快速復原能力表達敬意。岸田首相對於JASM未來將帶給地方經濟成長與培育人才的貢獻深表期待，並再次強調日本政府對於支持日本半導體供應鏈的決心。

台積公司總裁魏哲家博士在會中表示：「基於台積公司在過去累積的經驗與緊急應變能力、以及在同仁與供應商夥伴的努力之下，目前台積公司在台灣晶圓廠之設備都已大致復原」，其後並說明：「日本是全球半導體生態系統中重要的一環，台積公司是日本半導體產業長久以來密切的合作夥伴。JASM可視為台積公司和日本各界包括日本政府合作精神的里程碑」，同時再次感謝日本政府對JASM的支持。