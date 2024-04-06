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獨／郭台銘：AI 競爭力關鍵 在於快速導入「應用」

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
鴻海暨永齡基金會創辦人郭台銘。(本報資料照片)
鴻海暨永齡基金會創辦人郭台銘。(本報資料照片)

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鴻海（2317）暨永齡基金會創辦人郭台銘今日上午到愛物園追思掃墓，面對記者詢問對於AI趨勢看法，他認為，AI競爭力關鍵，在於快速導入「應用」。

鴻海過去在AI奠定的基礎，近年也開始被大家看見鴻海的實力，日前鴻海公布3月營收創歷年同期次高，鴻海董事長劉揚偉日前在法說會上指出，隨著生成式AI應用增加，AI伺服器能見度變高，也上調今年營運展望，從原本預期的「中性」，轉為「顯著成長」。

鴻海營運表現及AI布局也讓外資頻頻按讚。美系外資認為，鴻海受惠AI及電動車放量，但本益比僅10.8倍，低於同業，因此調高為「買進」評等，更將目標價上調至181元。

而鴻海創辦人郭台銘更在多年前就看好AI發展，並展開布局，對記者詢問對於AI趨勢看法，郭台銘笑著說，我天天看經濟日報的報導，更確信AI是未來（趨勢）。

至於鴻海對於AI布局的競爭力，郭台銘也笑著說，我現在已經退休不管這個事情了，都是我們現在董事長劉揚偉在領導，他領導的很好。

郭台銘認為，現在大家不是在討論AI是否存在的問題，而是怎麼樣很快地導入「應用」。

郭台銘指出，AI現在最大的問題是算力，大家都在用，但AI有它需要的算力、有它的發展應用，這幾個東西在歐美先進國家普遍得很快。

至於未來台灣對於未來AI布局競爭力，郭台銘指出，我當年就針對高中生，編輯一本AI的書《人工智慧導論》，這在五年前喔！我還請Sam Altman（奧特曼）來演講，這些都是基礎、推廣，讓每個人都可以學習。奧特曼是OpenAI創辦人，更被譽為ChatGPT之父及全球AI巨擘，郭台銘兩度赴美邀請奧特曼來台演講。

郭台銘認為，我們提早要拿到這個工具（AI）、提早拿到這項技能，上至國家，以至於個人、公司都是很好，你怎麼應用。

郭台銘指出，台灣本身是製造、生產，怎麼去變成AI島，我三、四年前就講過，要把AI向下扎根。近年國小教育也納入機器學習，郭台銘表示，AI機器人是很好的應用場景。

由鴻海教育基金會出版的《人工智慧導論》，在簡介上寫到：自2017年被稱為人工智慧元年後，人工智慧領域的研發不停加速，技術的突破如雨後春筍般蓬勃發展，例如：用人工智慧技術虛擬的選手不僅擊敗撲克牌、電玩高手，甚至可操控無人飛機、自駕車，改變了人類的交通方式等。

《人工智慧導論》簡介更指出，臺灣要在全球更有產業競爭力，也應著手將AI教育向下扎根。時任鴻海董事長的郭台銘看見此未來趨勢，召集臺灣的AI專家及教授，撰寫屬於中華民國臺灣的「人工智慧高中補充教材」，正因為這樣的起心動念，而有了本書的誕生......。

鴻海暨永齡基金會創辦人郭台銘認為，AI競爭力在於快速導入「應用」。記者黃晶琳／攝影
鴻海暨永齡基金會創辦人郭台銘認為，AI競爭力在於快速導入「應用」。記者黃晶琳／攝影

AI 人工智慧 鴻海

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