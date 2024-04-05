SK海力士代表理事兼社長郭魯正 對403地震災害表示慰問
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韓國記憶體大廠SK海力士5日代表理事兼社長郭魯正對台灣地震災害表示慰問，包括客戶和合作公司的各位員工和家屬。
SK海力士向因4月3日發生的地震、而遭受巨大損失的台灣全境的所有人，表示深深的慰問。
SK海力士強調，台灣在半導體相關多個領域與SK海力士合作的夥伴和成員，還有家人，首先，希望所有人健康和安全，爲儘快恢復正常，我們也將盡最大努力。
郭魯正希望此次事件儘快平息，大家都能夠恢復日常生活。
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