奇景發表新一代微型機器學習驅動 多功能解決方案

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奇景光電5日宣布，將在embedded world 2024 上，與多個生態系統夥伴合作，展示WiseEye應用和 AI 能力。透過奇景強大的 AI 和領先業界的超低功耗技術，這些展示的終端人工智慧裝置，以電池供電，其電池壽命可以顯著延長，展會中還將展示一系列奇景自行設計的超低功耗 AI 解決方案，例如可實現無縫整合、隨插即用的多功能 WiseEye 模組，以及創新且高度安全的非接觸式手掌靜脈身份驗證解決方案 WiseEye Vein。

embedded world 2024 是嵌入式電子與工業電腦應用領域的重要盛會，於 4 月 9 日至 11 日在德國紐倫堡會展中心（NürnbergMesse）舉行。

在人工智慧被爆炸性採用的世界中，奇景堅定推進提升自身人工智慧能力，這一點可以從其WiseEye AI 技術成功整合到戴爾電腦（Dell）筆記型電腦，以及各種物聯網應用中得以證明。同時，奇景正在將視覺人工智慧解決方案擴展到不同領域。奇景擴大其於人工智慧市場影響力的一個關鍵策略即是推出一系列生產就緒的 WiseEye 模組（WiseEye Module）。

奇景 WiseEye 模組的特點是超低功耗、具輕薄短小的外形、通用的介面，為客戶提供輕鬆的隨插即用的使用體驗，且具備出色的無代碼/低代碼 AI（No-Code/Low-Code AI）能力。WiseEye 模組已配備各種針對特定方案的預先訓練的機器學習模型，人工智慧開發人員可以輕鬆、迅速地將客製化的推理編寫到自己的模組中。

其中一個例子，奇景 WiseEye 模組已在亞洲多個地區的電池供電停車系統中被成功採用。WiseEye 模組憑藉預先訓練的汽車移動和車位占用偵測 AI 技術，大幅簡化車輛計費流程，最重要的是，相較傳統的有線解決方案，奇景WiseEye模組使停車系統以電池供電，簡化了安裝和後續維護工作。

此外在 embedded world 2024 展中，奇景將發表 WiseEye Vein 模組，這是一種超低功耗、高度安全的手掌靜脈身份驗證解決方案，擁有卓越的人工智慧功能和超低功耗，它與昂貴且耗電的分離嵌入式處理器替代品明顯區別，後者在執行類似任務時會產生更高的成本和更大的功耗。

奇景手掌靜脈認證技術，通過利用人體內獨特的血管生物特徵進行驗證，這使偽造變得極具挑戰性，提供高度的安全性。奇景掌靜脈認證技術解決方案具有非接觸式、非侵入式的活體檢查功能，確保用戶體驗健康與衛生的使用體驗。因此，奇景掌靜脈認證技術成為個人識別的一種高度安全的替代方案，適用於門禁安全、登錄身份驗證和各種其他場景。

此外，奇景WiseEye Vein 模組的功耗低於 12 毫瓦，僅為競爭者的解決方案所需功耗的四分之一，為革新下一代身分驗證存取控制應用奠定基礎，這是透過 WiseEye Vein實現輕薄短小的設計，實現電池供電裝置，該裝置具卓越的精度和超低功耗，無縫融入日常生活。