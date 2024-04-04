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中科半導體廠機台 預計4日可全部完成調校正常運作

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
中科園區。圖／中科管理局提供
中科園區。圖／中科管理局提供

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

中科管理局表示，中科園區此次地震後保護停機的機台均已陸續復歸，半導體廠高精密機台復機已逾九成，僅部分機台調校中，預計4日可全部完成調校正常運作。

403大地震後，中科管理局聯繫及巡查結果，園區廠商營運及公共設施均無重大災損影響。園區廠商廠房有耐震及減振設計，製程設備有保護機制，確保安全及避免、減輕災損影響。

為預防餘震發生釀災，中科管理局持續維持緊急應變中心運作，由國科會督導隨時注意園區廠商及供水、供電設施之運作狀況，並提供必要的協助。

中科 地震 災損

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