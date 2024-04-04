快訊

保命必看！地震來時怎逃？躲哪最好？揭各種情境「逃生避難原則」別再急開門跑出去

演藝圈第一槍！黃子佼爆買未成年偷拍片 女星開轟「真的別鬧」

傳影響程度恐比921大？台積電坦承產線受地震衝擊 力拚今日滿血復活

竹科管理局：主要晶圓廠備料足 復機順利

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
0403花蓮大地震，竹科晶圓廠第一時間疏散人員，很多人穿無塵衣就衝到廠區久，造成罕見大量人潮聚集在廠區外的景象。圖／讀者提供
0403花蓮大地震，竹科晶圓廠第一時間疏散人員，很多人穿無塵衣就衝到廠區久，造成罕見大量人潮聚集在廠區外的景象。圖／讀者提供

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

竹科管理局經聯繫園區內晶圓及面板製造大廠，多數表示4月3日地震雖對產線有些影響，但工廠對於地震已有採取有效措施如採建物及機台耐震設計、人員疏散、機台預防性停機，故對於工廠營運影響不大，大部分工廠於4月3日當日已完成復機，工廠已正常營運，少部分工廠也正復機校準中，短期內即可正常營運。

廠商部分，截至今日上午11時止，廠商機台皆陸續復歸，人員已回崗位，主要晶圓製造大廠備料充足及復機順利。竹科管理局將持續關注餘震及廠商動態，並提供必要協助。

地震 晶圓 竹科

延伸閱讀

花蓮強震影響科技業 國科會：竹科、中科工廠多已完成復機

地震國家級警報要快又要準？ 前氣象局長：重點在花錢建觀測站

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

台積電震後設備復原逾7成 極紫外光機台均未受損

相關新聞

花蓮強震影響科技業 國科會：竹科、中科工廠多已完成復機

花蓮縣近海昨天上午發生芮氏規模7.2強震，國科會今日表示，昨日已經在竹科、中科、南科3個科學園區管理局則同步成立緊急應變...

半導體廠高精密度機台陸續復機、調校中 三大科學園區將恢復正常運作

花蓮近海3日上午發生芮氏規模7.2地震，全台有感，也震動三大科學園區精密機台。國科會4日說明三大科學園區廠商復原狀況，竹...

竹科中科廠商機台陸續復機 南科台積等大廠正常運作

花蓮近海昨天發生強震，國科會指出，截至今天中午，竹科廠商機台陸續復歸，主要晶圓製造廠備料充足、復機順利；中科半導體廠高精...

科技業賑災 廣達捐5000萬、宏碁與展碁600萬加儲能設備

台灣3 日上午發生強烈地震，科技業也動起來，除全力搶復工外，也響應愛心捐款。宏碁也在第一時間宣布捐款600萬元拋磚引玉，...

被動元件大廠國巨將捐贈600萬元 協助花蓮0403地震救災及後續重建

花蓮近海3日上午發生規模7.2地震，並發生多起餘震，被動元件大廠國巨（2327）4日宣布，將捐贈600萬元予花蓮縣政府重...

世界先進：今日中午約80%受影響機台已經恢復正常

各界關注4月3日地震對半導體產業影響，世界先進（5347）4日說明，地震影響狀況更新，至4/4中午為止，約80%受影響的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。