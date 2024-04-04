台積電震後設備復原逾7成 極紫外光機台均未受損

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

台積電（2330）昨（3）日深夜針對花蓮大地震影響發布重大訊息說明，強調在地震後發生10小時內晶圓廠設備的復原率已超過70%，新建的晶圓廠（如晶圓十八廠）復原率更已超過80%。主要機台包含所有極紫外（EUV）光刻設備皆無受損。

台積電ADR開盤時一度出現重挫，不過公告產線恢復狀況報平安後，ADR跌勢收斂後翻紅，終場上漲1.27%。

台積電表示，台灣3日經歷芮氏規模7.2地震(為過去25年來最強)。新竹、龍潭和竹南等科學園區的最大震度級為5，台中和台南科學園區的最大震度級則為4。

台積電在台灣的晶圓廠工安系統正常，為確保人員安全，依公司內部程序啟動相關預防措施，部分廠區在第一時間進行疏散，人員皆平安並在確認安全後回到工作崗位，詳細影響正在確認中。

另台積電建廠工地狀況檢查初步正常，因安全考量已決定今日台灣各地工地停工，待檢查後再行施工。

台積電強調，在地震應變和災害預防上擁有豐富經驗與能力，並定期進行安全演習以確保萬全準備。地震發生後僅10小時內，晶圓廠設備的復原率已超過70%，新建的晶圓廠（如晶圓十八廠）的復原率更已超過80%。雖然部分廠區的少數設備受損並影響部分產線生產，主要機台包含所有極紫外（EUV）光刻設備皆無受損。

台積電說明，已有資源到位以加速達到全面復原，且已在今日持續復工中，也與客戶保持密切溝通。將繼續密切監控並適時與客戶直接溝通相關影響。