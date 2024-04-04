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台積電：地震後10小時內晶圓廠設備復原率逾70% EUV無損
▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報
各界關注4月3日花蓮地震影響，對此，台積電（2330）指出，基於台積公司在地震應變和災害預防上擁有豐富經驗與能力，並定期進行安全演習以確保萬全準備。在4月3日地震發生後僅10小時內，晶圓廠設備的復原率已超過70%，新建的晶圓廠（如晶圓十八廠）的復原率更已超過80％。雖然部分廠區的少數設備受損並影響部分產線生產，主要機台包含所有極紫外（EUV）微影設備皆無受損。
台積電昨深夜也指出，台積公司已有資源到位以加速達到全面復原，且已在持續復工中，我們也與客戶保持密切溝通。我們將繼續密切監控並適時與我們的客戶直接溝通相關影響。
台灣3日早上經歷芮氏規模7.2地震（過去25年來最強）。新竹、龍潭和竹南等科學園區的最大震度為5級 ，台中和台南科學園區的最大震度則為4級。
台積電昨也指出，公司在台灣的晶圓廠工安系統正常，為確保人員安全，依公司內部程序啟動相關預防措施，部分廠區在第一時間進行疏散，人員皆平安並在確認安全後回到工作崗位，詳細影響正在確認中。
另台積公司建廠工地狀況檢查初步正常，因安全考量已決定今日台灣各地工地停工，待檢查後再行施工。
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