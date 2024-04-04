1200億 文曄完成收購Future

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半導體通路商文曄於二日深夜宣布，成功完成收購加拿大通路商Future Electronics，交易總金額為卅八億美元，折合新台幣超過一千兩百億元。這起併購案除了金額達新台幣上千億元引人注目，值得注意的是，根據Gartner資料顯示，文曄與Future合計去年全球半導體通路市占率已達百分之十二點二，已是全球最大半導體通路商的水準，未來有望正式問鼎業界龍頭的寶座。

文曄目前已是全球排名前三的電子元件通路商，具備全球完整覆蓋的全方位服務能力，業務涵蓋亞太、美洲和歐洲等多個地區，此次透過收購Future，將進一步強化在產業中的地位，成為真正的全球通路商，與四百多家供應商合作，為全球逾兩萬五千家高度多元化客戶群提供服務。

業界人士指出，文曄併購Future案創台灣企業有史以來對外國併購案的最高金額，在此之前，一度有機會創紀錄的是半導體矽晶圓大廠環球晶公開收購德國同業世創（Siltronic）股權案，當時提出的每股收購價格一度加碼到每股一百四十五歐元，若收購百分之一百股權，總額將超過四十三億歐元，不過該案最終因為未獲德國相關單位審批而未能成局。

而對於文曄來說，可以完成這次併購案，不但實力大增，產業地位也預期將會往上提升。排除各家通路商的非半導體業務，根據Gartner的資料，以去年半導體通路市占率來算，文曄本身占百分之九點九，在全球排名第四，但加計Future的市占率之後，合計市占率達百分之十二點二，一舉超越國外競爭對手最高的百分之十一點四，在全球市場居冠。

Future是小而美的通路商，獲利率比文曄高出不少，而且是零負債。文曄去年淨利約一點三億美元，加計Future後，擬制性全年淨利可跳升到四點一四億美元，擬制性去年的毛利率也從文曄本來的百分之三點一，提升到百分之六點二。

文曄併購Future後，今年可合併計入後者約近三個季度的業績。未來以營收規模來看，文曄頗有機會可正式坐上全球最大半導體通路商的寶座，對客戶的服務能力也將從原先以亞洲為主，進一步擴及到歐美市場。