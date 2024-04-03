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緯創策略入股、參與經緯航太私募！搶無人載具商機

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

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緯創（3231）3日宣布，透過旗下100%持股子公司鼎創，以每股認購價格20元，總金額10億元，參與經緯航太私募案，共取得5萬張私募普通股（50,000仟股），持股比率約45.18%。緯創強調，團隊透過此次認購，將有利於緯創投入無人載具開發銷售與服務領域，持續發展工業電腦相關業務。

據悉，緯創近年持續多角化布局，且受到AI題材的加持，營運表現及業績成果都收穫亮眼成績單，並在市場上取得良好的討論熱度、買盤也持續進駐，買氣大幅激增，已成相當火熱的投資標的。

此外，外資近日也出具最新緯創報告，給予「買進」評等，目標價157元。而緯創今（3）日以123.5元開低走高，盤中帶量上攻，成功站上波段高點133元，終場收在129.5元、漲幅達3.6%，而旗下伺服器大廠緯穎（6669）則聯袂大漲勁揚，並以2460元亮燈漲停，相當驚人。

緯創

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