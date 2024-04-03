緯創董座林憲銘獲贈布袋戲偶 外界盛讚如現代「趙子龍」帶公司打勝仗
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代工大廠緯創（3231）近年積極布局發展AI領域，不僅收穫滿滿商機，更成功拿下輝達（NVIDIA） 、超微（AMD）、英特爾（Intel）等國際代工訂單，而最大功臣絕對非董事長林憲銘莫屬，他從2001年將「緯創」由宏碁拆分獨立出來，並靠著強大的代工實力，將緯創這塊金字招牌推升至世界級水準，而其戰無不勝的表現，外界也將他比喻為三國名將「常勝將軍趙子龍」。
緯創近年受到AI題材的加持，營運表現及業績成果都收穫亮眼成績單，更被外界視為「AI伺服器市場」的最大贏家，而董事長林憲銘則保持自身低調作風，不忘初心地謙虛面對，而近日林憲銘出席國立陽明交通大學特地為其舉辦的名譽博士學位頒授典禮時，也從校長林奇宏手中接下特地為自己所準備的一尊典藏布袋戲偶。
林奇宏指出，這尊戲偶主要是來自於「西田舍布袋戲計劃」所設計的武生角色，而考量到林憲銘在業界戰無不勝的表現，這次校方特地以三國名將趙子龍為代表人物，設計實體戲偶，並將這尊布袋戲偶作為紀念品，贈與此次的名譽博士林憲銘，不僅代表陽明交大與緯創的深厚情誼，也象徵學校對林博士給予的滿滿祝福。
據悉，有「常勝將軍」美稱的趙子龍，本名為趙雲，為漢末三國時期的蜀漢武將，生於常山真定，身高八尺，姿顏雄偉，並以其忠肝義膽、誰敢與其爭鋒、重情重義的風格聞名於世，訪間許多流傳的知名故事，都是形容其「渾身是膽」的英勇事蹟，包括單槍匹馬在敵軍七進七出，護衛糜夫人與幼主阿斗，最終張飛大鬧長坂橋等，不免令眾人將其與林憲銘聯想在一起。
對此，緯創近年在市場上的討論熱度激增，不僅已成相當火熱的投資標的，外資也出具最新報告，給予緯創「買進」評等，目標價157元。而緯創3日以123.5元開低走高，盤中帶量上攻，成功站上波段高點133元，終場收在129.5元、漲幅達3.6%，而旗下伺服器大廠緯穎則聯袂大漲勁揚，並以2,460元亮燈漲停，相當驚人。
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