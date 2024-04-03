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十銓科技推創作者品牌記憶卡 AI 智能監控軟體2TB 海量儲存空間

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
十銓科技旗下創作者品牌今（3）日發表T-CREATE EXPERT S.M.A.R.T. MicroSDXC 記憶卡2TB大容量版本。照片／公司提供。
十銓科技旗下創作者品牌今（3）日發表T-CREATE EXPERT S.M.A.R.T. MicroSDXC 記憶卡2TB大容量版本。照片／公司提供。

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全球記憶體技術領導品牌十銓科技旗下創作者品牌3日發表T-CREATE EXPERT S.M.A.R.T. MicroSDXC 記憶卡2TB大容量版本，此產品是專為揮灑創意的創作者族群量身打造，同時搭載專利AI智能「S.M.A.R.T.」 監控軟體，用最高效的升級規格搭配智能軟體，滿足創作者日常與專業的創作儲存需求。

十銓表示，T-CREATE EXPERT S.M.A.R.T. MicroSDXC記憶卡搭載AI 智能「S.M.A.R.T.」軟體，創作者可透過電腦使用公司專屬軟體監測記憶卡的健康狀態，以快閃記憶體損耗偵測技術妥善監控記憶卡產品健康度，妥善傳達記憶卡「預防勝於資料救援」的觀念。

十銓指出，T-CREATE EXPERT S.M.A.R.T. MicroSDXC記憶卡符合UHS速度等級U3、影片速度等級V30與應用程式效能等級A2規格，搭配專業讀卡機可達170MB/s與160MB/s的讀寫速度且支援4K Ultra HD及1080p Full HD影像拍攝與相片連拍。

十銓強調，2TB大容量安裝在 GoPro HERO 12，拍攝最長可達31.5小時的影片，無論是支援運動相機、空拍機，人物訪談、外景錄製亦或是生態攝影等，其卓越性能為支援創作者室內室外、上山下海的不二首選。

為了滿足創作者市場的多元應用，十銓科技旗下的 T-CREATE品牌致力滿足數位內容創作需求，將持續透過AI技術與研發實力，推出多元產品，提供創作者盡情展現創意的儲存選擇。

十銓 記憶卡 軟體

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