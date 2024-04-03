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黃仁勳靠「反傳統領導學」，帶輝達邁向高峰？

遠見／ 文‧邱祐慶
黃仁勳如何從餐廳洗碗工讀生，一路走來，成為領導AI發展的巨人？ 遠見記者／黃菁慧攝影
黃仁勳如何從餐廳洗碗工讀生，一路走來，成為領導AI發展的巨人？ 遠見記者／黃菁慧攝影

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帶領輝達站上全球科技界頂點的黃仁勳，連Meta創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）都形容他是科技界的泰勒絲（Taylor Swift），究竟，他如何從餐廳洗碗工讀生，一路走來，成為領導AI發展的巨人？

「在各式各樣的領導風格中，很少有領導者可以像黃仁勳一樣吸引我們的注意力。」

美國投資管理公司阿波羅全球管理指出，黃仁勳的管理方式以「非傳統」而聞名，倡導賦權、透明度和適應性。以下，《遠見》整理他的獨特管理學。

不提供職業建議，相信團隊能力

黃仁勳說：「我的管理團隊中，沒有人來向我尋求職業建議，他們本來就已經成功了，他們做得很好。」

相反的，他信任團隊的能力，賦予員工自由，本人則專注在領導力的其他面向。

鼓勵員工以電子郵件報告狀態

黃仁勳認為，傳統的報告過於繁複，與公司實際情況脫節，他更喜歡動態的方法：鼓勵每個成員透過電子郵件，向他發送他們目前最關心的「五件大事」。

這種獨特的策略，使黃仁勳了解輝達的實際挑戰和想法，據估計，他每天早上都會閱讀大約100封這樣的電子郵件。

幾乎沒有正式的長期規劃

在長期規劃占據主導地位的世界裡，黃仁勳卻走了一條完全不同的路。輝達沒有正式的五年，甚至是一年計畫。相反地，公司會不斷重新評估策略，來面對快速變化的業務和市場環境，並保持敏捷的適應性。這種方法，在快節奏的AI開發領域尤其重要。

堅持對的路

在科技業的眾多不確定性中，黃仁勳將賭注壓在圖形處理器「GPU」上。

GPU以前主要是用在電玩遊戲上，但現在，它在AI領域上有重要地位，有分析師就將AI風潮形容為一場戰爭，而輝達就是「唯一個軍火商」。

黃仁勳在其他人還不清楚GPU是否有投資價值時，就已早早投入，即使在遭遇困境時，也堅持自己的決定。

深水資產管理公司的管理合伙人蒙斯特（Gene Munster）向《財星》雜誌表示：「黃仁勳意識到，儘管GPU有興衰，但最後只要有夠多使用案例，其實就會相互抵消。」

「黃仁勳與眾不同之處在於，他是一位『戰時執行長』，即使在輝達不被投資者看好、面臨短期挫折的時候，公司仍然『堅持對未來的看法』。」

在科技業的眾多不確定性中，黃仁勳將賭注壓在圖形處理器「GPU」上。取自Youtube@Nvidia直播影片
在科技業的眾多不確定性中，黃仁勳將賭注壓在圖形處理器「GPU」上。取自Youtube@Nvidia直播影片

分享失敗經驗

黃仁勳相信「失敗必須被分享」，他並不迴避承擔責任，並指出導致全公司出現更大問題的錯誤。

舉例來說，在2000年初，輝達曾因一款風扇聲音過大的故障顯示卡而陷入困境。不過，黃仁勳並沒有解雇產品經理，而是召開了一次會議，讓相關人員說明情況。可以說，展示自己的失敗，已經成為輝達的文化。

「除非能容忍失敗，否則你永遠不會去嘗試。如果不去嘗試，你就不會創新，如果不去創新，你就不會成功。」

領導沒有標準，才能持續創新

黃仁勳的領導方式雖然與傳統不同，成效卻是毋庸置疑的。

他的方法打破了現狀，將授權、透明度和適應性，放在最重要的位置。隨著科技的日新月異，黃仁勳這樣的領導者提醒我們，跳脫傳統的框架，才能在這個快速變化的世界中持續創新，「成功沒有放諸四海皆準的公式。」他如是說 。

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（本文出自2024.04.01《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

輝達 黃仁勳

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