黃仁勳靠「反傳統領導學」，帶輝達邁向高峰？
▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報
帶領輝達站上全球科技界頂點的黃仁勳，連Meta創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）都形容他是科技界的泰勒絲（Taylor Swift），究竟，他如何從餐廳洗碗工讀生，一路走來，成為領導AI發展的巨人？
「在各式各樣的領導風格中，很少有領導者可以像黃仁勳一樣吸引我們的注意力。」
美國投資管理公司阿波羅全球管理指出，黃仁勳的管理方式以「非傳統」而聞名，倡導賦權、透明度和適應性。以下，《遠見》整理他的獨特管理學。
不提供職業建議，相信團隊能力
黃仁勳說：「我的管理團隊中，沒有人來向我尋求職業建議，他們本來就已經成功了，他們做得很好。」
相反的，他信任團隊的能力，賦予員工自由，本人則專注在領導力的其他面向。
鼓勵員工以電子郵件報告狀態
黃仁勳認為，傳統的報告過於繁複，與公司實際情況脫節，他更喜歡動態的方法：鼓勵每個成員透過電子郵件，向他發送他們目前最關心的「五件大事」。
這種獨特的策略，使黃仁勳了解輝達的實際挑戰和想法，據估計，他每天早上都會閱讀大約100封這樣的電子郵件。
幾乎沒有正式的長期規劃
在長期規劃占據主導地位的世界裡，黃仁勳卻走了一條完全不同的路。輝達沒有正式的五年，甚至是一年計畫。相反地，公司會不斷重新評估策略，來面對快速變化的業務和市場環境，並保持敏捷的適應性。這種方法，在快節奏的AI開發領域尤其重要。
堅持對的路
在科技業的眾多不確定性中，黃仁勳將賭注壓在圖形處理器「GPU」上。
GPU以前主要是用在電玩遊戲上，但現在，它在AI領域上有重要地位，有分析師就將AI風潮形容為一場戰爭，而輝達就是「唯一個軍火商」。
黃仁勳在其他人還不清楚GPU是否有投資價值時，就已早早投入，即使在遭遇困境時，也堅持自己的決定。
深水資產管理公司的管理合伙人蒙斯特（Gene Munster）向《財星》雜誌表示：「黃仁勳意識到，儘管GPU有興衰，但最後只要有夠多使用案例，其實就會相互抵消。」
「黃仁勳與眾不同之處在於，他是一位『戰時執行長』，即使在輝達不被投資者看好、面臨短期挫折的時候，公司仍然『堅持對未來的看法』。」
分享失敗經驗
黃仁勳相信「失敗必須被分享」，他並不迴避承擔責任，並指出導致全公司出現更大問題的錯誤。
舉例來說，在2000年初，輝達曾因一款風扇聲音過大的故障顯示卡而陷入困境。不過，黃仁勳並沒有解雇產品經理，而是召開了一次會議，讓相關人員說明情況。可以說，展示自己的失敗，已經成為輝達的文化。
「除非能容忍失敗，否則你永遠不會去嘗試。如果不去嘗試，你就不會創新，如果不去創新，你就不會成功。」
領導沒有標準，才能持續創新
黃仁勳的領導方式雖然與傳統不同，成效卻是毋庸置疑的。
他的方法打破了現狀，將授權、透明度和適應性，放在最重要的位置。隨著科技的日新月異，黃仁勳這樣的領導者提醒我們，跳脫傳統的框架，才能在這個快速變化的世界中持續創新，「成功沒有放諸四海皆準的公式。」他如是說 。
（本文出自2024.04.01《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言