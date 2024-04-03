0403花蓮大地震 台積電：因安全考量台灣各地工地停工

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

根據中央氣象署報告指出，3日7時58分，在花蓮縣政府南南東方 25.0 公里 ，位於臺灣東部海域，發生芮氏規模7.2地震、地震深度15.5公里，對於相關情況，台積電（2330）回應記者關心時進一步補充指出，另台積電公司建廠工地狀況檢查初步正常，因安全考量已決定今日台灣各地工地停工，待檢查後再行施工。

台積電完整回應如下：

台灣於今（3）日晨發生數起有感地震，工安系統正常，為確保人員安全，依公司內部程序啟動相關預防措施，部分廠區已進行疏散，目前人員皆安全並開始陸續回到工作崗位，詳細情況尚待確認中。

另台積公司建廠工地狀況檢查初步正常，因安全考量已決定今日台灣各地工地停工，待檢查後再行施工。