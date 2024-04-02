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《儲能產業專題2-2》拚電芯龍頭 長庚國際：接軌儲能、電動車

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
電池產業群雄並起，長庚國際儲能要拚五年內電池產能增加4倍！長庚國際能源強調，電池芯自製是臺灣發展儲能、電動車產業最需補足的核心拼圖。圖／Ingimage
電池產業群雄並起，長庚國際儲能要拚五年內電池產能增加4倍！長庚國際能源強調，電池芯自製是臺灣發展儲能、電動車產業最需補足的核心拼圖。圖／Ingimage

電池產業群雄並起，長庚國際儲能要拚五年內電池產能增加4倍！長庚國際能源強調，電池芯自製是臺灣發展儲能、電動車產業最需補足的核心拼圖。能源專家劉毅受訪時特別指出，「鋰電池負極材料」、「固態電池技術」與「協調不同儲能方式」，將成為台灣電池業者的決勝關鍵。

群雄爭奪電芯市場

隨著儲能、電動車需求增加，台灣企業也正投入電池產業，如台塑新智能2022年成立彰濱工業區的5GWh電芯場計畫；鴻海更砸下60億元於高雄設立電池量產中心；輝能宣布設立固態鋰陶瓷電池的工廠，目標2GWh。

長庚國際能源目標在擴大產能，除了已實現全國產化的電芯量產，為能更盼提升新北樹林電芯場的年量能到350MWh；2025年將啟動桃園觀音廠3GWh，2027年二廠落成後將再添3GWh。

長庚國際能源以鋰鐵為主力產品，100%自主研發及生產軟包電芯，採用日本、德國設備，更透過材料特殊配方，提高性價比優勢；近期各國出於地緣政治考量，都在降低對中國過度依賴，更讓台灣能更快速接軌美國、日本市場。

負極材料是決勝點

曾任美商BridgeLux中國區市場總經理與資深顧問劉毅指出，現在最常見的電池類型就是鋰電池，但存在著高溫燃燒、壽命短等缺點，所以電池產業發展的方向也朝著「固態電池」（使用固態電解質取代液態電解液的電池）發展，台灣業者擴大產能時，也要考量到該趨勢。

但他也指出，固態電池要能夠國產、量產恐怕還需要三到五年的時間，所以台灣電池產業面向固態電池技術時，也要同步思考鋰電池的改良方案。劉毅舉例說，理論上一公斤鋰電池發電量要達到1200瓦，但現在普遍就只有3百瓦，能量密度還有提升空間，其中的關鍵就是「電池的負極材料」。

他指出，目前鋰電池負極都是由石墨與銅共同製成，缺點就是電池老化速度很快、還會隨著時間改變電池的電阻，增加電池燒起來的風險，所以找出負極材料，打造更安全、有效率的電池，就是台灣電池廠商的決勝關鍵之一。

資通訊優勢帶動電池

劉毅說，儲能有許多種不同的應用，鋰電池因為放電效率最快、最好，受到不少青睞，因為持久性差、規模化容易產生風險，電池也應設法與氫能等不同儲能方式結合，才能符合不同設施與設備的需求。

台灣綠能協會理事長李泰安指出，中國電池產業在全球市佔率最高，成本也比台灣低，但台灣電池產業的表現卻不會輸給中國。他解釋說，因為儲能是軟硬體的整合技術，除了電池之外，更需要資通訊的系統進行整合運算，而這正好是台灣的強項，更是儲能發展的優勢。

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