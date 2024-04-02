國研院半導體中心攜手台積電升級台灣半導體研究

國科會轄下國家實驗研究院台灣半導體研究中心（國研院半導體中心）今（2）日宣布，藉由多年的產學合作機制以及國科會的協助，爭取到台積電支持，捐贈量產等級高階半導體設備，並將持續進行研究合作，協助中心培育碩博士實作研究高階人才，共同推動前瞻科學技術發展，為高科技產業注入更多新動能。

國研院半導體中心多年來為我國挹注持續領先國際的半導體技術實力，這次與台積電雙邊共同朝「永續合作－活化設備使用、培育高階碩博士人力」的共識進行合作。國科會主委吳政忠對此寄予厚望，他高度期盼能藉由本次台積電捐贈設備之美意與模式，引入更多業界資源，升級台灣半導體研究生態系，打造無產學落差的半導體人才供應鏈；並持續培育高階碩博士研究人力，維繫台灣半導體產業國際競爭力。

國研院半導體中心主任侯拓宏表示，半導體中心一直是國內相關領域高階碩博士研究人力之培育搖籃，因應國際半導體技術快速發展的趨勢，台積電此次捐贈線上電子顯微鏡（in-line CDSEM）、對準檢查系統（Overlay）這兩部重要的微影黃光設備，可提升半導體中心為國內產學研服務與培育人才的效率。半導體中心將透過長年來建立的技術服務開發能力，以及訓練服務經驗，發揮設備價值，接軌業界實務研發需求，讓國內高階人才養成更進一步貼近產業發展需求。

台積電研發副總曹敏表示，台積電深耕台灣半導體人才培育，期望能與國研院半導體中心就台灣人才培育相關議題，持續進行包含設備捐贈、研究合作等深化產學共創育才的機制，積極化人才為關鍵競爭力，讓台灣高階半導體人才與未來主流技術接軌，進一步提升台灣半導體科技與產業的研發量能。