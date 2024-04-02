擺脫紅色供應鏈 無人機國家隊經緯航太嘉科園區投資設分公司

準總統賴清德上月視導嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心，無人機螺旋槳驅動馬達上出現「made in China」字樣，引發熱議。解說的經緯航太董事長羅正方說，JACKAL是台灣與土耳其、英國合作開發無人機，未來將在原機實現「非紅轉換」。國家科學及技術委員會科學園區審議會審議通過經緯投資嘉科園區設分公司，鏈結在地優勢，深耕無人機產業發展，與國際合作夥伴共同提升無人機技術與應用。

國家科學及技術委員會科學園區審議會上月底第15次會議，核准經緯嘉義分公司投資案，南科管理局說，經緯航太科技公司申請在嘉義園區投資設立嘉義分公司，投資金額3億元，研發生產無人飛行載具及控制系統、載具用複合材料電池箱及綜合無人機解決方案服務。

經緯自主開發的無人機系列產品，在國內外市場已獲得廣泛應用，產品榮獲2024台灣精品獎、2019國家品牌玉山獎，目前積極投入國防產業，未來進駐嘉義園區後，將鏈結在地優勢，深耕無人機產業發展，與國際合作夥伴共同提升無人機技術與應用。

身兼國家無人機隊長的羅正方說，經緯生產基地在中科園區，嘉科園區分公司投資案配合科園區開發期程，年中進駐，希望明年建廠，提供年輕人返嘉就業機會，歡迎大專及研究所機電、資工、航太、電子等相關科系畢業生加入，配合建廠期程招募人才，提供員工生活機能。