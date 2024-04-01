摩根士丹利美國房地產基金 榮獲傑出基金金鑽獎殊榮

摩根士丹利美國房地產基金，於第27屆「傑出基金金鑽獎」中獲頒「不動產證券化基金」的殊榮１，肯定摩根士丹利團隊在房地產領域的領先地位，以及團隊所提供的優質投資機會。根據3月數據顯示，全美住宅建築商協會(NAHB)的美國住宅建築商信心指數，已連續四個月回溫、攀升至八個月來的高點51２，回到榮枯線以上，顯示美國房屋市場正呈現回暖態勢。

市場預期美國央行可能在今年6月降息，促使房貸利率下行。觀察美國30年期房屋貸款固定利率，自2023年10月的7.79%高點以來，已明顯下降至當前的6.87%３，預計將刺激房地產市場需求持續增加，活躍房地產交易，增溫房地產市場，有助於整體房屋市場的穩健成長。

國泰投顧表示，以摩根士丹利美國房地產基金持有較高比重的數據中心為例，數位化需求促進數位經濟和新科技發展，包括人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、虛擬現實（VR）和自動駕駛等題材，皆為數據中心提供強大支持。相較於以往，在數據中心土地供應量相對有限的情況下，較有利於房東提高租金；此外，預估電力穩定性將成為關鍵因素，人工智慧與其他科技的進步可望驅動該行業的增量需求。數據中心房地產投資信託（REITs）可望受益於REITs領域內的長期增長趨勢，在短期或未來十年內提供引人注目的投資機會。

觀察過去四次美國聯準會(FED)暫停升息後一年REITs的表現，漲幅平均達12.74%４，表現不俗，加上近期Fed主席Jerome Powell在最新的談話中表示，今年將維持降息三碼的預期５。預計將加速房地產市場的蓬勃發展，投資人可透過房地產基金分批布局或定期定額參與房地產市場復甦回溫的發展趨勢。