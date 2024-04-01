AI 伺服器需求帶動 今年台廠伺服器相關事業營收反彈15%

根據DIGITIMES 研究中心的最新報告，去年台灣廠商在伺服器相關領域（包括伺服器、網路、儲存等硬體設備，及其相關軟體與服務）營收雖呈現7%的下滑，但卻比出貨量下滑17.5%的表現優；展望今年，受到生成式AI熱潮持續和通用型伺服器的更新需求增加的影響，台廠在伺服器相關事業的營收預計將反彈15%。

分析師蕭聖倫表示，台廠伺服器相關事業營收排名方面，去年鴻海（2317）仍將居冠，預估衰退9.2%，為8,510億元，主因北美雲端客戶減少通用型伺服器與相關網路、儲存設備釋單。展望2024年，預估鴻海受惠於亞馬遜(Amazon)下代Graviton CPU機種訂單出貨衝刺，加上NVIDIA下世代GPU模組、板卡等訂單將在下半年產生挹注，集團營收可望顯著回升近15%。

排名第二的緯創（3231）集團(含緯穎)去年伺服器相關事業營收表現為台廠最佳，預估僅衰退5.2%，至6,134億元，主要由緯創帶動。緯創為NVIDIA高階伺服器A100與H100 HGX模組主要供應商，高單價GPU主板(GPU baseboard)為其營收帶來顯著貢獻。2024年緯創集團因有雲端客戶自家AI伺服器放量、品牌商擴大AI伺服器出貨等有利因素加持，營收亦可明顯成長。

排名第三的廣達（2382）去年營收衰退9.2%，因北美雲端客戶顯著減少對廣達通用型伺服器的採購。2024年因廣達大幅轉往單價較高的AI伺服器，預期營收可成長14.5%。

蕭聖倫指出，若以主機板數計算，去年英業達（2356）伺服器出貨量居首，營收則排名第四，去年因品牌商與雲端客戶在疫後時期需求減少，降低對英業達通用型伺服器採購，使其伺服器相關事業營收衰退9.5%，為前四大台廠衰退最多；2024年主要客戶訂單皆可望反彈回升，營收將成長9%。