緯創宏碁背後支柱是他們 施振榮揭董娘的「共同愛好」

宏碁（2353）集團創辦人施振榮近日帶著愛妻葉紫華，現身陽明交大新竹光復校區，替同為宏碁創始元老的緯創（3231）創辦人林憲銘名譽博士學位頒授典禮進行見證，而與其相差一歲的太太古麗香，也身著一襲黑色氣質套裝陪同到場，與披著紅色連身博士袍的林董事長形影不離，兩人一紅一黑完美搭配，瞬間成為現場目光焦點。

事實上，除了先生與施振榮夫婦互為舊友外，夫人古麗香與施振榮夫婦倆更在公益活動方面，不僅已有多年的合作，並且截至目前大家也都仍可以看到他們的身影頻繁現身各種公益活動，以實際行動替世界帶來更多改變。古麗香為土生土長的新竹人，自小於橫山鄉橫山村生活，並就讀橫山國小，而她隨著年齡增長，也展現出讀書的天份、取得相當優異成績，不僅考進竹東初中，而後更進入新竹女中及政治大學就讀。

不過，古麗香從政大畢業後，則順利擔任教職，在國中教了數十年書，直到與林憲銘結婚後，則選擇回歸家庭，而她不僅擁有節儉的美德及生活習慣，也相當擅長設身處地的替他人時刻著想，因此近幾年來也積極參與慈濟基金會各項公益活動、擔任志工。而她也因緣際會的與同樣投身公益、擔任慈濟志工的宏碁創辦人施振榮、及夫人葉紫華在公益活動方面，建立起深厚的情誼。

據悉，林憲銘與施振榮、葉紫華夫婦同樣都是宏碁電腦的共同創辦人，施振榮表示，當初自己與美國、台中、高雄三個地區的夥伴攜手創辦宏碁電腦，其中，美國由自己同學負責、台中則給張光姚、至於高雄則是交給好友林憲銘負責，當時光是高雄就有60%股權，也等於直接交由其全權作主，而當地除推動微處理機業務外、也將EDU80學習機導入教育，因此他們也是宏碁開疆拓土的元老級夥伴，不過施振榮及太太葉紫華如今皆已退休、並投身社會公益。