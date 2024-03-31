台灣產業強在哪？有2大厲害之處！資深投行家：很少國家能像台灣

摘要 台灣產業的厲害之處在於，傳統產業和高科技產業實力都非常強，全世界很少有國家能像台灣這樣。 但有很多產業面臨轉型危機，其中一個危機在於，台灣產業主要型態以B2B為主，沒有直接接觸終端客戶的能力。 另一個危機是，企業未能積極打造「人工智慧場景」。應讓傳統產業和AI結合，形成各種生態系，才有可能讓經濟均衡發展，全面進化為AI社會。

最近有兩則重大消息值得我們省思，一則是日本經濟回暖、股市大漲，配合台積電熊本廠開幕氣勢如虹；另外一則是德國經濟陷入低潮，汽車大廠面臨來自中國競爭。

為何這兩個國家對台灣有啟示？因為兩國都是優秀的製造大國，和台灣產業型態類似。

過去20年，日本半導體產業不振，加上經濟衰退，沉寂了很久。這次熊本廠開幕給日本帶來新希望，傳統先進製造技術加上半導體，可謂如虎添翼。

而德國的機械和電機雖然很強，但電子卻不太行，未來AI當道，需要有強大的資通訊產業支撐。德國近期跟台積電談了合作，在德勒斯登（Dresden）設立一座生產28及22奈米晶片廠，獲得政府補助50億歐元，也派30位學生到台灣學習相關技能，預計2027年完工。

台灣厲害之處在於，傳統產業和高科技產業實力都非常強，全世界很少有國家能像台灣這樣。美國高科技強，但傳產弱；德國傳產強，但高科技弱；日本傳產和高科技都強，但半導體部分相對較弱。

但台灣有很多傳統產業面臨轉型危機，特別是製造業。

台灣產業面臨2個危機

近期ECFA（兩岸經濟合作架構協議）因兩岸關係不佳，部分優惠項目可能取消，對於一些原有競爭力的產業如機械業，更是雪上加霜。

台灣產業危機在於，主要型態仍以B2B為主而非B2C，沒有直接接觸終端客戶的能力，大多跟著國外大廠如蘋果、輝達和Google走。從好的方向來看，我們是大廠信賴夥伴，但命運掌握在別人手上。客戶好，我們就好，客戶業績下滑如近期蘋果，我們便跟著倒楣。

反觀韓國三星、現代汽車，日本索尼、豐田、任天堂等，都有直接接觸市場能力；亞洲電商集團如韓國酷澎（Coupang）、新加坡蝦皮（Shopee）等，更能直接跟廣大客群接軌。

台灣第二個危機，就是企業未能積極打造「人工智慧場景」。中國雖然晶片受限於美國，但在許多「垂直領域」有規模及場景優勢，能藉由AI快速發展生態系，比亞迪新能源車全球銷量第一，華為「鴻蒙」生態系設備數量超過7億人。

我們不應該再區分高科技和傳產，未來每一個行業都是「AI+」。應讓傳統產業和AI結合，形成各種生態系，才有可能讓經濟均衡發展，全面進化為AI社會。

現在很多人被台積電沖昏頭，但台積電再好，也不代表台灣所有企業都好。大家如果不能從夢中醒來，到頭來可能會發現財富集中於少數人，只是一場空！

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