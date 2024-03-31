蓋好蓋滿？傳護國神山高雄增2座A14廠 市府這麼說

台積電在高雄楠梓產業園區設立3座2奈米晶圓廠，正如火如荼建設中，首座廠也預計將在今年年底開始生產。業界傳聞台積電正評估在高雄再設2座1.4奈米廠，高市府經發局表示與台積電持續保持密切溝通，針對台積電遠期規畫討論需求與對接，加速落實先進製程落地高雄，串連相關產業，建構「半導體S廊帶」。

護國神山台積電在高雄楠梓產業園區設置3座2奈米廠，首廠預計今年年底啟用，初期月產3000片，後逐漸提升至3萬片。P2、3廠則將在明年第4季啟用。因楠梓產業園區仍有閒置土地，業界傳言台積電正評估將在一旁增設P4、P5廠，以1.4奈米產程為主。

對此，經發局長廖泰翔表示，市府與台積電雙方持續保持密切溝通，目前仍朝2025年楠梓園區先進製程量產目標前進。市府未來也將持續與台積電及南科管理局，針對台積電遠期規畫討論需求與對接，包含土地、水、電、人才等需求將陸續整備到位，加速落實先進製程落地高雄，串連區域半導體製造、IC設計、封裝測試、材料產業，建構「半導體S廊帶」。