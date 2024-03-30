電電公會理事長李詩欽：AI算力需足夠電力

ＡＩ（人工智慧）時代來臨，電電公會理事長李詩欽昨日指出，ＡＩ全球產值二○三○年將達一兆美元，甚至更高，其中約四分之一在台灣，四分之三在全球各地，未來不只大陸、東南亞還要推展到中東、拉丁美洲等。

電電公會昨日舉行「七十五周年產業高峰論壇」，電電公會指出，ＡＩ影響力預計在未來十年將達到前所未有的高度。根據Precedence Research預估，ＡＩ市場在未來十年將強勁增長，二○三○年全球ＡＩ產值預計將從一千億美元達一兆五千九百一十億美元，比現在高出近廿倍產值。

行政院副院長鄭文燦出席論壇時指出，台灣在ＡＩ浪潮下得到很多訂單，包括晶片、記憶體、伺服器、機殼散熱等。隨著生成式ＡＩ應用時代來臨，算力、演算法都需要ＩＣＴ與半導體製造技術，這生態系在台灣已經形成，很難被取代，台灣若掌握優勢把產業效益擴大，可走在前面。

鄭文燦也透露，台灣原本要在去年提出ＡＩ基本法，但考慮應用領域廣泛，尤其倫理領域有很多爭辯，如智慧財產權、可信賴度、個人隱私等，因而決定延後立法。但目前已推出兩個版本，其中二點○版就是希望台灣成為ＡＩ產業重鎮，核心是人才培育。

電電公會也邀請宏碁創辦人施振榮以「從微／奈處理機到ＡＩ」為題發表演講。對於台灣在ＡＩ新時代角色，施振榮說，台灣是全球運算力的供應者，包括XPC晶片、邊緣運算方案晶片製造等，在市場方面，台灣是非中、美的ＡＩ應用方案供應者，領域涵蓋智慧醫療、城鄉、交通、農業等。施振榮強調，不管歐美如何創新，晶片都要靠台灣。

然而，ＡＩ耗電量大，也引發業界憂心。李詩欽指出，台灣應以ＡＩ硬體優勢發展ＡＩ算力，但這需要足夠的電力支撐。他認為，將來每人都是ＡＩ載體、ＡＩ用戶，但國家未提供足夠的電力，將難以支撐ＡＩ算力需求；光是一個ＡＩ資料中心的用電量，就可能超出政府的電力規畫，希望政府能多做電力資源調配，同時致力於電力開發、提升電力韌性等，以因應未來國家產業發展需求。