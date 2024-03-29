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巨量移動科技、優勝處鋰科技 獲核准進駐中科園區設廠

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
巨量移動科技將進駐中科台中園區，此案投資金額0.12億元。中科管理局提供
巨量移動科技將進駐中科台中園區，此案投資金額0.12億元。中科管理局提供

國家科學及技術委員會科學園區審議會29日通過中科2件投資案，獲核准進駐廠商包括巨量移動科技、優勝處鋰科技，投資金額3.12億元。今本年度截至目前為止，中科園區計引進3家新投資案，投資總額4.12億元。

中科管理局表示，巨量移動科技將進駐中科台中園區，此案投資金額0.12億元，主要運用大數據分析及機器學習演算法，開發AI判讀心電圖分析平台。

未來可以幫助醫師快速從醫學影像與臨床資料中，準確判讀心血管疾病，大幅縮短醫師判讀時間、節省醫療成本，也降低誤診機會，為心血管疾病的早期診斷和預防提供絕佳的解決方案。

中科管理局指出，巨量移動科技專注於人工智慧、資訊安全分析、行動與雲端技術等數位創新科技的應用，利用大數據分析進行心血管疾病的判讀、診斷與預防。

所開發的軟體支援12導程，可判讀心律不整、抗雜訊及簡化流程，採線上自動分析，並與多種ECG設備相容，其技術研發方向符合全球數位醫療轉型趨勢，也有助於提升台灣整體醫療水平及國民健康的照護。

至於優勝處鋰科技，將進駐中科二林園區，此案投資金額3億元，主要產品為鋰電池正極材料、鋰電池黑粉及再生料產線整廠輸出。

業者運用專利環保濕製程技術，有效提取回收鋰電池中的有價金屬，並純化為高純度的電池正極再生材料，如碳酸鋰、氫氧化鋰、硫酸鈷及硫酸鎳等電子級材料，重新投入鋰電池產業鏈作為上游原料，實現循環經濟體系的願景。

中科管理局說，優勝處鋰科技已完成與大葉大學簽署產學合作協議，透過持續投入鋰電池相關領域研究，培育產業發展所需專業人才，逐步建構國內鋰電池自主回收及電子級再生料提取之技術能力。

未來可大幅減省鋰電池黑粉需送往國外處理的碳足跡及運輸成本，實踐兼顧安全、低碳、環保的高值化循環經濟模式，提供國內鋰電池回收再利用最佳解決方案。

優勝處鋰科技將進駐中科二林園區，此案投資金額3億元。中科管理局提供
優勝處鋰科技將進駐中科二林園區，此案投資金額3億元。中科管理局提供

中科

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