快訊

高雄市區道路崩裂！柏油路突掀起開花、逾800戶停電 疑台電電纜爆炸肇禍

寶林茶室食物中毒案通報增至21例 衛福部18:45揭食材採檢結果

要提告三重聯醫和馬偕？寶林中毒案首位死者家屬澄清：沒有向醫院究責之意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

挺政府打詐 互動資通即日推專屬商用簡訊短碼

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
互動資通宣布，即日起提供專屬商用簡訊短碼服務。圖／互動資通提供
互動資通宣布，即日起提供專屬商用簡訊短碼服務。圖／互動資通提供

繼去年數位部推動「111政府專屬短碼簡訊」，NCC（國家通訊傳播委員會）近日找電信、簡訊發送平台業者等協商，同意推出金融機構等特定產業「商用短碼簡訊」，互動資通今（29）日宣布，已完成與國內三大電信業者串接，即日起可提供專屬商用簡訊短碼服務。

由於商業短碼簡訊具有唯一性、不可竄改等特性，且單一號碼只適用單一業者專屬發送代碼訊息，可有效防止簡訊詐騙。

NCC近期密集找電信業、簡訊業者共同協商討論，規劃商用短碼簡訊以5碼為原則，並率先從民營銀行等金融機構開始推動，初步規劃5碼的商用簡碼，銀行業採前兩碼68+後三碼銀行代碼，以玉山銀代碼808為例，若玉山銀申請使用商用短碼簡訊，即可申請使用「68808」，相關服務最快4月上路。

互動資通總經理郭承翔表示，為積極配合政府機關防詐措施，互動資通EVERY8D簡訊發送平台早已與中華電信、台灣大哥大和遠傳電信完成介接，可立即因應商用簡訊短碼上路後的發送服務。  

郭承翔進一步說明，主管機關推出「商用簡訊短碼」，也嚴格規範特定的專屬短號碼，可有效防堵詐騙集團偽冒發送訊息。第一波由金融機關試行，未來擴大至有需求的產業，互動資通均可提供被核可使用短碼的業者專屬簡碼發送服務，可大幅提高民眾的信任性和可識別性。

互動資通是國內互動簡訊最大平台業者，近年因應詐騙猖獗，除了嚴格控管用戶帳號及海外來源外，與合作企業契約均明訂非法使用帳號及傳送非法內容的法律責任與罰則，並積極配合刑警局、電信公司於AI（人工智慧）系統設定關鍵字，阻擋詐騙訊息，已有效大幅降低詐騙簡訊。

玉山銀 詐騙集團 遠傳電信

延伸閱讀

賴清德訪Gogolook 籲助打詐「不成功絕不停止」

台中榮總與調查局簽署MOU 啟動資通安全聯防

生成式AI詐騙橫行 打詐法盼4月底出爐

我跟進美國、印度禁用？ 唐鳳：TikTok就是危害產品

相關新聞

NCC准了！3G網路服務20年 中華電信宣布6月底正式退場

中華電信為3G網路平順退場已準備多年，獲主管機關NCC（國家通訊傳播委員會）核准於今年6月30日前關閉已服務約20年的3...

電電公會推AI創新應用聯盟 李詩欽：全球AI產值 約四分之一在台灣

電電公會今（29）日宣布，為凝聚產業動能、推動AI應用，聯合台灣人工智慧晶片聯盟(AITA)、國家生技醫療產業策進會(I...

挺政府打詐 互動資通即日推專屬商用簡訊短碼

繼去年數位部推動「111政府專屬短碼簡訊」，NCC（國家通訊傳播委員會）近日找電信、簡訊發送平台業者等協商，同意推出金融...

遠傳6月底前關閉3G網路服務 迎向4G通話新時代

遠傳電信預計今年6月30日前關閉3G網路，已獲主管機關通訊傳播委員會（NCC）核准，遠傳電信也於官網推出3G網路關閉資訊...

3G落日倒數！中華電信、NCC 產官協力 6月底關閉3G網路

順應國際行動通信演進趨勢，中華電信（2412）表示，為3G網路的平順退場已準備多年，並獲主管機關國家通訊傳播委員會（NC...

跟黃仁勳搶來的「秘密武器」 陳維超助英業達強攻AI

英業達（2356）數位長暨資深副總陳維超今（29）日受邀出席電電公會75週年大會時指出，隨著 AI 技術持續研發，全球面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。