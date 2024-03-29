電電公會推AI創新應用聯盟 李詩欽：全球AI產值 約四分之一在台灣

電電公會今（29）日宣布，為凝聚產業動能、推動AI應用，聯合台灣人工智慧晶片聯盟(AITA)、國家生技醫療產業策進會(IBMI)等8個單位，共同倡議支持「AI創新應用聯盟」(AIIA)。理事長李詩欽致詞時表示，AI 全球產值2030年將達一兆美元，甚至更高，其中，約四分之一在台灣，四分之三在全球各地，未來不只大陸、東南亞還要推展到中東、拉丁美洲等。

電電公會指出，AI影響力預計在未來十年將達到前所未有的高度。根據Precedence Research預估，AI市場在未來十年將強勁增長，2030年全球AI產值預計將從1000億美元達1兆5910億美元，比現在高出近20倍產值。

李詩欽說，公會以「擁抱AI」為題舉辦產業論壇，主要是鈺創董事長盧超群提議，由於去年AI 論壇落幕後，一直感受市場很多反饋，因而以「AI巨浪下之機會與面臨的問題」為主軸。

受邀的行政院副院長鄭文燦說，台灣在AI浪潮下得到很多訂單，高速運算晶片、生成式AI廣泛運用，在硬體扮演不可或缺角色，包括晶片、記憶體、伺服器、機殼散熱等，他開玩笑地說，股民都會追逐AI概念股，台灣是一個全民科普，因為股市而知道什麼是CoWoS（先進製程封裝）、什麼是AI。此外，更以輝達執行長黃仁勳提到台灣是AI革命的中心為例，讓大家非常振奮。

鄭文燦還指出，在生成式AI應用發現，算力、演算法都需要ICT與半導體製造技術，這生態系在台灣已經形成，很難被取代，如何掌握優勢把產業效益擴大，讓IC設計跟AI產生各種應用，另一個是跟ICT結合，具不可或缺性，可走在前面。

他還點出，AI發展應用現在滿貴的，如GPU加DRAM，若一個資料中心要十萬片，成本非常可怕，且也很耗電，還有很多散熱、效率障礙問題要克服。除了雲端、邊緣等AI，對台灣來說有更多優勢，可以跟科技巨擘合作。AI最大的改變是，可帶動全產業創新。「AI計算應用一年10倍成長，一定會帶動下一波工業革命」，「台灣必須有角色、也一定要有角色」。

鄭文燦強調，為讓AI領域有更大發展，如產創條例修改也會把AI、淨零排放放進來。也希望更多新創參加。台灣在生成式AI領域一定要有自己大型語言模型，繁體中文領域學習多一點，若只學簡體，問的問題回答不一定滿意，「會匪腔匪調」。

鄭文燦也透露，2023年原本要提出AI基本法，但考慮應用領域廣泛快速，尤其倫理領域有很多爭辯，如智慧財產權到、可信賴度、個人隱私等，因而決定立法往後延。但有推出兩版，其中2.0版就是希望台灣成為AI產業重鎮，核心是人才培育。

另外，電電公會今日也在總統府沈榮津見證下，聯合AITA、IBMI、台灣雲端物聯網產業協會(CIAT)、中華民國資訊軟體協會(CISA)、智慧產業電腦物聯網協會(ICAA)、光電科技工業協進會(PIDA)、台灣資通產業標準協會(TIACS)等8單位倡議支持「AI創新應用聯盟」(AIIA)。

鄭文燦則表示，期盼「AI創新應用聯盟」能增進台灣發展AI應用核心競爭能力，鏈結台灣廠商與國內外大廠技術接軌，促進軟硬整合，扶植台灣AI應用能量，布局全球AI應用市場。聯盟推動方向，將迎向AI在交通、製造、醫療、城市規劃等關鍵領域。

電電公會說明，「AI創新應用聯盟」將以跨領域專家指導委員會，指導AI應用的運作和推動方向。利用半導體優勢，鼓勵廠商投入AI車電、AI製造、AI醫療健康科技、AI城市等相關領域，促進軟硬整合，加速形塑AI產業鏈。根據推動架構，新聯盟將設AI移動、製造、健康醫療、城市四組。

此外，也將連結國內外廠商AI研發與實際應用，建立資源串接管道，創建AI應用商機媒合平台。