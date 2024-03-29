電電公會75周年 產業論壇邀施振榮談AI
全球科技市場對「算力」的需求激增，國內各大廠紛紛積極啟動多項擴廠、擴產計畫。電機電子同業公會為協助國內企業解決AI 巨浪帶來的各種挑戰，公會成立75周年，今天舉行產業論壇，邀請宏碁創辦人施振榮擔任重點講者領銜開講，近日搭上AI題材的指標代工廠都派出內部高階主管現身力挺。
電電公會指出，隨著AI題材討論熱度激增，論壇也邀請多位專家學者與業界領袖，現身分享最新的AI趨勢和技術應用，包括宏碁集團創辦人施振榮在內，等多位科技界大咖與來賓一起探討、摸索整個市場的未來佈局。而小組討論環節，則由電電公會半導體與AI應用委員會，主任委員盧超群主持，帶領討論最新的AI趨勢。
隨著AI技術的快速發展，論壇提供了一個絕佳的平台，讓來自不同領域的專家學者、業界領袖與決策者能夠共同討論、促進交流和合作，為產業的未來開啟新的可能性，讓參與者能夠尋覓適合的合作機會。
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