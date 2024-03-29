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新創要比氣長！施振榮：我創業年紀比張忠謀還大

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
電電公會今（29）日舉行75周年產業高峰論壇，邀請宏碁創辦人施振榮以「從微/奈處理機到AI」為題發表演講。記者呂俊儀／攝影
電電公會今（29）日舉行75周年產業高峰論壇，邀請宏碁創辦人施振榮以「從微/奈處理機到AI」為題發表演講。記者呂俊儀／攝影

電電公會今（29）日舉行75周年產業高峰論壇，邀請宏碁創辦人施振榮以「從微/奈處理機到AI」為題發表演講。對於新創，由於他近期跨入零碳排未來船，新創保利馬公司，他自嘲，自己算是最老的創業家，創業年紀比台積電創辦人張忠謀還大，希望交棒前會有成績出來。

他也呼籲，新創公司要有心理準備，成功需要的時機不只欠東風，要氣長，需要資金、時間。

施振榮開場提到，以中文翻譯影響的思維來看，到底是英文的AI（Artificial Intelligence）「人工智能」還是「人工智慧」，他認為，人才有智慧，機器人還是要靠人給智慧。

對於台灣在AI新時代角色，施振榮說，是全球運算力的供應者，包括XPC晶片製造，邊緣運算方案晶片的提供者。而就市場方面，是非中、美市場（第三世界，日、歐也算在內）AI應用方案的供應者，領域涵蓋智慧醫療、城鄉、交通、農業等。施振榮強調，不管歐、美如何創新，晶片都要靠台灣晶片。台灣可以變成AI初期發展的實驗室。

他也回顧，自己心懷科技，放眼天下的新王道思維，從1989年的科技島、世界公民想法，1992年提出微笑曲線，2011年的新王道倡議，到2016年的創新矽島、東方矽文明。

施振榮說，台灣應該要掌握典範轉移契機，由垂直整合轉為垂直分工，台灣定位可扮演全球關鍵分工角色，以電腦、半導體發展史，「80年代台灣促進不做電腦的電腦公司，沒有晶圓廠的半導體公司」，未來率先推動「不造車的車公司，以及不造船的船公司」概念。

對於台灣新核心能力建立，他認為，台灣市場小的先天限制，B2B是長期產業國際化的基礎，應強化智慧製造接近市場能力，B2B2C需要提升用戶思維及研發能力與溝通能力。至於B2C要打品牌，要有出海口才有談判的強項，如宏碁過去也曾有過鄉村包圍城市策略。

對於產業未來發展，施振榮強調，長期服務業國際化具有千倍機會，但會面對百倍挑戰。未來還有很多空間，包括透過AI、ICT產業，未來平台競爭將轉成生態競爭，技術驅動走向應用驅動，微笑曲線則變成新微笑曲線。

針對新創，施振榮也有感，ICT公司未來投資資源主要會來自大企業，長期投資氣要夠長，跟新創想法不同，希望新創公司造有心理準備，起飛需要時機，且不只欠東風，很多條件都要具備，包括資金與時間。另外，人才教育所需時間與資源也比想像多很多，因此就算新創有推出新產品，但「好東西賣不出去是天經地義」。

AI 施振榮 晶片

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