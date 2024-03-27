瞄準工控和車載應用 慧榮科技推出支援 i-temp 的高效能單晶片

NAND快閃記憶體控制晶片廠慧榮（SIMO）27日宣布推出全新一代FerriSSD NVMe PCIe Gen 4 x4 BGA SSD，支援工業級寬溫（i-temp），並搭載先進的IntelligentSeries技術，即使在極端溫度環境下也能確保的資料完整性，滿足工業嵌入式系統和車載應用的嚴苛需求。

慧榮表示，全新的FerriSSD支援PCIe Gen 4 x4，搭載高容量3D NAND，封裝尺寸僅16mm x 20mm，而FerriSSD採用慧榮科技最新的創新技術，展現超過6GB/s的循序讀取速度和超過4GB/s的循序寫入速度，並提供高達1TB的儲存容量。

據悉，FerriSSD搭載慧榮獨有的 IntelligentSeries 資料保護技術，透過加密、資料快取、資料掃瞄以及防護等功能提升SSD的可靠性和效能。

此外，慧榮強調，還支援在-40度C到+85度C極端溫度環境中的i-temp操作需求，這款最新的FerriSSD提供高效能、高可靠性的嵌入式儲存解決方案，適用於各種應用和作業環境，包括車載運算、精簡型電腦運算、POS銷售終端設備、多功能印表機、電信設備、工廠自動化工具以及各種伺服器應用。