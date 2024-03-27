NCC 同意北都數位改善營運 負債比未來降至八成以下
有線電視系統業者北都有線近期提出營運計畫評鑑，但財務狀況不理想。國家通訊傳播委員會（NCC）今日同意業者提出的營運改善計畫，北都承諾未來三年、至2025年將負債比低於八成，若不能則增資以降低負債；並承諾改善服務品質等項目。
北都有線近年跨區經營有線電視，以低價促銷打開市場，目前約有九萬多戶訂戶，但也影響其財務。NCC指出，最近兩年(2021、2022)北都負債比達101%、88.74%，在今年進行評鑑時也被要求提出改善計畫。
NCC指出，2022年北都曾減資再增資降低虧損，但後續財務仍要開源節流，北都提出的計畫包括，未來三年內降一負債比到八成，增加寬頻用戶，對於低價促銷用戶在促銷期滿後，合約到期會轉成正常費率。
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