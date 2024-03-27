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全面部署非同步衛星 數位部增網路頻寬

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
數位部27日說明「強化我國通訊網路韌性」相關計畫。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
數位部27日說明「強化我國通訊網路韌性」相關計畫。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

我國非同步衛星將於4月完成全面部署！數位部26日表示，持續推動「建設海陸空應變通訊網路」、「強化通傳網路防護」及「普及通訊寬頻網路建設」三大策略，盼確保國家遭遇災害或戰爭，關鍵機構與設施的網路仍可運作。數位部長唐鳳也透露，太平島4月會開通衛星。

災難漫遊機制

數位部指出，策略一「建設海陸空應變通訊網路」，是因應緊急情況時，既有商用通訊網路可能失效，所建立的「多元異質」應變通訊網路，例如在平時強化海纜韌性建設；區域性網路中斷時，有供民用的災難漫遊機制、救災專屬公共安全與救難應變通訊系統（PPDR）與非同步軌道衛星網路，可供緊急指揮體系使用等。

策略二「強化通傳網路防護」方面，數位部督導通傳領域關鍵基礎設施（CI）設置者及提供者，擬定防護計畫及資安維護計畫，並要求其針對天然災害、人為恐攻及資安攻擊等情境，落實預防、偵測、通報與復原等措施；同時藉由國家安全暨網際安全中心（NCCSC）全天候受理通傳CI提供者之資安事件通報。

偏鄉涵蓋升至76%

策略三「普及通訊寬頻網路建設」，則是透過獎勵輔導機制，加速完備我國5G網路基礎建設，例如在112年，已補助人流聚集等重要區域加量建置1477臺5G基地臺，全國電波人口涵蓋率達97.39%；在推動偏鄉建置高速網路方面，同年補助加量建置165臺5G基地臺，偏鄉平均涵蓋率提升至76.29%等。

被問到數位部與台灣電信業者的非同步衛星網路推動狀況，唐鳳表示，多數非同步衛星已經開通，太平島下個月也會開通。有記者質疑，台灣目前僅有跟OneWeb一家電信系統商合作，我國非同步衛星系統是否會有不足？數位部韌性建設司司長鄭明宗表示，未來不會只有1家電信系統商合作，會持續增加網路頻寬。

非同步保障政府通訊

另外，數位部次長李懷仁也說，非同步衛星目前在烏克蘭戰場上應用，沒有取代民眾消費型通訊，主要還是政府與軍隊緊急使用。被問到太平島開通非同步衛星的意義，數位部指出，這可以讓太平島網路頻寬增加5倍，讓當地的通訊更有韌性、更難中斷。

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