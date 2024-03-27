緯創暗夜惡火百人撤離全靠「這功臣」高虹安讚功不可沒

代工大廠緯創（3231）旗下位於新竹科學園區內的新安廠25日晚間深夜10點多發生火警，現場為頂樓空調機燃燒，火勢並沿風管向內延燒，消防局計出動19車、警義消106人前往搶救，火勢延燒長達三個小時，並於26日凌晨一點才得以撲滅，當下廠內仍有夜班作業人員共433名，幸好也在第一時間撤離，因此並無人員傷亡，而市長高虹安也直言，搶救過程火勢猛烈怵目驚心，多虧有「緯創企業義消人員」協助，在火災初期就即時疏散建築物內所有人員，才讓這次災害損失降到最低，他們是最大功臣。

高虹安表示，緯創於今年2月加入新竹市企業義消的行列，人數共計有150名，這次火災發生的當下，便第一時間啟動初期滅火、及啟動自衛消防編組，並在消防局到場後，與消防人員一同安全的疏散建築物內部作業人員433人，因此皆無造成人命傷亡，該公司企業義消人員並於搶救過程中同步向消防人員說明廠區內部隔間及配置，並引導消防人員入室，成功控制及撲滅火勢，將財損及人命傷亡都降到最低，顯著提升救災效能，這場火警的處理情形即是政府與民間合作的最佳典範。

高虹安強調，園區火警發生後市府非常重視，消防局立即派遣人車前往搶救，局長李世恭也到場坐鎮指揮，而自己在發現火勢造成大量濃煙飄散，也在第一時間派員到場進行空氣品質監測，並透過市長臉書、市政府粉絲專頁、環保局及消防局粉絲專頁以及Line官方帳號推播等方式，提醒下風處民眾關閉門窗，外出務必戴好口罩，做好自我防護措施，力求將對民眾生活的影響降至最低。

李世恭表示，竹市推動企業義消後，市府即為義消人員投保意外險，加強企業義消人員的保障，同時消防局也開始提供企業義消4小時的救災訓練，來強化救災能量及與消防人員間的默契，昨日在現場透過彼此之間的合作，企業義消配合消防人員非常迅速的疏散廠內人員計433人，因此皆未造成人員傷亡，同時在企業義消人員的協助下，消防局很快了解廠區內部隔間情形，指揮官得以做出正確的搶救行動，將整場火勢控制並撲滅，讓災害損失降至最低。

市府指出，新竹市為第一個整合科學園區來成軍企業義消的縣市，未來將持續加強及提供對業界的協助及教育訓練，讓彼此之間配合更加完善。