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ICT業盼穩定供電 賴清德：電是夠的

聯合報／ 記者林薏茹周佑政江睿智／台北報導

總統當選人賴清德近期展開「信賴新政 穩健接棒」產業交流之行，繼半導體及無人機產業後，昨天第三站前往桃園華亞科技園區，與近卅家ＩＣＴ產業業者座談，與會人士轉述，公協會與產業界均表達能理解台電調漲電價，但為有利產業未來發展，希望政府能提供穩定的電力供應。

據了解，參與座談的包括電電公會、台灣顯示器產業聯合總會、台灣電路板協會等公協會，及超過廿家不同領域的ＩＣＴ業者與會，和碩董事長童子賢、宏碁董事長陳俊聖、友達總經理柯富仁等人出席。

賴清德在座談會中，就電力供應、土地、人才培育、淨零碳排等議題與業者座談交流。與會人士轉述，針對調漲電價的議題，公協會與產業界均表達能理解台電礙於成本高於售價，必須調漲電價。

業者認為，電價調整對營運造成較大壓力，產業可慢慢調整，逐步降低成本增加的影響，但為有利產業未來發展，希望政府能提供穩定的電力供應。

賴清德則回應，「台灣電是夠的」，並請在場業者拿出手機查看目前的備轉容量，據與會者轉述，當時備轉容量率是百分之十八。賴清德說，過去備轉容量低於百分之五，現在已經超過百分之十，供電充裕。

賴清德指出，電力供應是影響產業投資發展的重要因素，也是他上任後要解決的重要議題，未來將致力於擴增綠電、提升電力調度能力及供電穩定性。

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