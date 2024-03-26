愛比搭AI浪潮 推「Vurbo.ai 聲動」AI即時翻譯軟體神器搶市

愛比科技（6858）26日舉行「Vurbo.ai 聲動」 AI 即時語音摘要翻譯軟體發表會，首度發表口語（Verbal）並結合渦輪高速（Turbo）的「Vurbo.ai 聲動」AI 即時語意摘要翻譯軟體，該軟體使用微軟與 OpenAI 之技術進行開發，為解決記錄、抄寫、轉錄文字所需花費大量時間的使用者痛點。

愛比表示，「Vurbo.ai 聲動」提供「AI 逐字稿及即時翻譯」、「3 秒生成精闢摘要」、「多元化智能摘要模式」、「即時雙向翻譯數十國語言」與「結合 Chat GPT 4.0 Turbo 的對話式 AI 助理」等多項功能，同步搭載 IPEVO VOCAL HUB 無線音訊會議系統，實現會議時音訊全面覆蓋、部署靈活，並具備 AI 降噪、AGC 自動增益技術等功能，確保在收音範圍內的收音品質，大幅提升 Vurbo.ai 聲動軟體辨識音訊的準確度，聯手打造生成式 AI 會議記錄與翻譯的軟硬體整合方案，專攻教育、商務、醫療與媒體市場，並以「最會打造硬體的軟體公司」做為新的企業願景。

愛比科技董事長洪裕鈞表示，IPEVO 愛比科技是源自於台灣的原生品牌，Document Camera 視訊協作攝影機系列產品已深耕北美教育市場，並成功在市場取得優異成績，疫後全球混合工作模式（Hybrid Work）已逐漸成主流，公司憑藉視訊溝通產品屢獲國際大獎認證的產品設計，創新能力與深受用戶好評的軟體開發能力，除了進行產品優化與升級，亦積極進行軟體開發，以期軟硬體的綜效優勢，能為公司營運注入新血。

「Vurbo.ai 聲動」利用最新 AI 技術，一鍵啟動，實現全程即時錄音、轉錄、翻譯與總結，精準抄寫工作及會議對話，轉化為重點摘要與行動建議，促進個人或團隊高效溝通，有效掌握並分享關鍵信息，不僅節省使用者寶貴時間，更大幅提升工作效率。並針對特定專業客戶需求內建多種摘要情境模板，包括商務會議、課堂學習、訪談記錄、醫師問診、醫療術前說明、演講等，自動產出情境中的重點摘要，輕鬆掌握各種應用場景的精華。