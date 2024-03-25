微軟AI PC登場 Surface Pro 10、Laptop 6商務版亮相

微軟宣布推出首款 AI 優化、專為商業用途打造的 Surface AI PC，Surface Pro 10 商務版及 Surface Laptop 6 商務版正式亮相，將從 3月25日 起開始接受企業預訂，台灣地區預計將於4月22日開始販售。新機承襲以客戶需求為中心的設計理念，除滿足客戶所需的卓越效能、電池續航力、安全性、更多的連接埠、耐用及防反射的螢幕等，更首度在鍵盤上增加新的 Copilot 按鍵，最佳化用戶的 Windows AI 體驗！

Surface Pro 10 商務版是專為注重裝置效能及安全性要求的企業組織所設計，其搭載最新的 Intel Core Ultra 處理器，打造成為有史以來最強大的 Surface Pro；效能比前一代快了 53%，同時也是首款將 5G 技術引入 Intel 平台的 Surface 產品。無論是做為第一線工作使用的高效平板，還是做為會議室中的多功筆電，Surface Pro 10 都能輕鬆應對。

此外，新加入的 Copilot 鍵，為企業用戶提供了無與倫比的 AI 輔助和 Windows 11 Pro 的創新功能，大幅提高工作效率和生產力。

Surface Pro 10 商務版還配備了領先的顯示螢幕技術，亮度不但提高了33%，並具有更高的對比度，同時增加了一層特殊設計的耐用防反射塗層，使得在各種照明條件下都能清晰呈現，且在視訊通話中提供最佳的視覺體驗。

此外，新的超廣角高階鏡頭，讓視訊會議更加生動，這是迄今為止在 Windows 二合一裝置或筆電中配置的最佳前置鏡頭，也是第一台擁有114度視角的 Windows PC，可以1440p的解析度捕捉影像；使用 AI 驅動的 Windows Studio 效果，能確保在視訊通話時講者始終處於畫面中，並呈現最佳狀態。