光寶斥資15.9億擴建高雄二廠機電工程 整體投資逾百億元
電源大廠光寶（2301）25日宣布以租地委建方式斥資不超過15.9億元擴建高雄二廠機電工程。
光寶表示，高雄二期規劃由雲端解決方案、以及網通事業部等進駐，預計投資金額約為百億以上（包含廠房建築物62.4億），增加就業人數至少1,500位，年產值預計增加百億以上。
光寶高雄聯合營運中心將以尖端技術、智慧製造為基礎，為光寶發展新事業帶來新動能。光寶高雄二期串連工業自動化相關技術、核心產品與客戶應用，並結合低碳材料的供應鏈管理，將打造具備高度適應性、低碳排放及資源統合完善的智慧工廠。
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