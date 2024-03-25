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國產電動車！「納智捷 n7」上路 鴻華先進員工薪資曝光

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

鴻華先進的前身為裕隆（2201）的華創車電，由鴻海（2317）科技集團、裕隆集團合資而成，專門設計國產電動車，納智捷 n7 電動車的出現，不僅是裕隆轉型電動車的重要一步，也是台灣電動車產業的里程碑。而鴻華先進內部待遇如何？員工又怎麼看電動車未來？

根據《比薪水》資料庫統計，2023年鴻華先進的平均月薪為48,639元，平均年薪則為707,036元。鴻華先進有員工認為，電動車的銷售不如預期，所以升遷、調薪皆受影響，即使鴻海有盈餘，但終究是子公司，沒有同等公司福利。

根據《比薪水》統計，鴻海精密的平均月薪為60,100元、平均年薪為1,101,461元，底薪、獎金確實高於鴻華先進許多。

鴻華先進的員工表示，公司內有許多華創留下來的人事，因此做事方法非常「傳統產業」。不過，也有員工告訴《比薪水》，鴻華先進的氣氛自律，這種工作氛圍適合有能力、想法的人，但也需要耐心和毅力。他指出，鴻海集團認真想發展國產電動車，從集團不斷向海外擴廠的動作來看，可以看出鴻海的決心，並不是想炒作短線。

鴻海、裕隆兩大集團聯手，為台灣電動車產業投下了震撼彈。對鴻海來說，裕隆擁有豐富的汽車製造經驗與銷售通路，可協助鴻海快速切入電動車市場；對裕隆來說，鴻海的 MIH 平台和強大的全球供應鏈，可為裕隆的產業轉型提供助力，可以說是雙贏局面。

納智捷 n7 售價新台幣99.9萬元起，首波交車8,000台，鴻海、裕隆目標拿下2024年電動車冠軍。不過，納智捷 n7 的「續航力」尚待驗證，車用供應鏈是否能跟著電動車一起成長、國產電動車量產能力是否穩定，是未來最大的挑戰。

裕隆集團 電動車 鴻海

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