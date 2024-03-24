黃仁勳大筆投資新創 台廠有新隱憂

輝達人工智慧（ＡＩ）年度盛會GTC 2024引起全球關注，值得注意的是，當投資人追捧並唱旺台廠供應鏈，近期卻有外資報告與新創圈揭露，輝達執行長黃仁勳正將資金大舉注入全球潛力新創企業與公司。這卅多家新創將較既有輝達供應鏈與已上市櫃公司更具爆發力，但也顯示一向擅於代工、拙於創新的台廠供應鏈恐面臨的隱憂。

「輝達已成為投資人的寵兒，但不為人所知的是，這家公司自己也成為企業界，最積極的創投投資人之一。」華爾街日報近日指出，根據Dealogic的數據，輝達去年投資高達三十多家新創公司，比前年增加兩倍多。

「我們的平台在發展，所以我們的生態系也在發展。」華爾街日報引用輝達旗下創投部門之一的負責人Vishal Bhagwat說法，指出每一筆投資交易，其實都是由黃仁勳核准，因為黃仁勳認為科技發展迅速，輝達如果不儘早對遙遠的未來進行投資，終有一天難逃滅亡危險。

黃仁勳今年在ＧＴＣ大會上大秀各類ＡＩ新品，從展示氣象預報與颱風路徑模擬，再到影片、工廠、簡報陸續展示台廠供應鏈夥伴，外資摩根士丹利就出具最新「Nvidia GTC 2024－對人工智慧硬體供應鏈的影響」報告，點名台積、緯創、和碩、華碩、鴻海、台達電等公司前景仍佳。

ＧＴＣ大會讓世界看見台灣，卻也讓台廠準備面臨更嚴謹的全球競局。既有的ＡＩ供應鏈在潛伏的「完美風暴」中，得突破自己、強化技術、創造生態圈；台灣本土也需培養出更多新創，才能長保創新力。

一如矽光子新創Lightmatter執行長Nick Harris指出，「輝達需要了解趨勢、發展方向及需要在硬體中添加哪些內容，才能變得更好。」而這正是台廠老廠、小公司所欠缺的。

「新創潛力與國家競爭力息息相關，台灣高科技製造業發達，工程師技術能力強，但創業領域幾乎以硬體為主，但新創若要在國際舞台立足、被國際大咖看見，就更需要軟實力和商品化經驗。」台杉投資科技基金執行合夥人李一平感嘆。

ＧＴＣ讓台灣舉世矚目，成為供應鏈的台廠與尚未出頭的台灣新創圈，還得在風暴中兢兢業業。