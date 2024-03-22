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紅髮艾德演唱會散場靠這招 活動人數加倍、疏運時間減半

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

近年台灣舉行多場大型演唱會，但人潮快速且安全的疏散是一大關鍵，中華電信（2412）表示，為協助市政府了解大型活動人潮即時移動狀況，中華電信運用Amazon Web Services（AWS）技術打造AI人潮偵測解決方案，並以2月3日高雄國家體育場紅髮艾德(Ed Sheeran)演唱會進行驗證，助力高雄市政府疏運決策應用。

中華電信指出，為確保有效掌握演唱會人潮移動狀況，於高雄國家體育場周邊三處重要進出口建置「AI人潮偵測系統」，透過AI辨識人型技術，主動將進入偵測範圍內之人型物體進行人數加總，借助AWS雲端資源建置監控平臺，整合即時影像及加總即時人潮數量，呈現即時監控成果，AWS可彈性自動調配運算資源、快速擴充運算及儲存空間，確保系統穩定可靠

中華電信表示，藉由監控平臺即時呈現演唱會結束後人潮疏散狀況，提供應變中心即時決策，因應人潮散場狀況，增派人員指引民眾至捷運搭乘、機動調整捷運班距及加派散場接駁車，加速疏運大量散場人潮。

高雄交通局張淑娟局長指出，高雄已成為台灣舉辦大型演唱會的首選城市，高雄新一代智慧運輸系統可以蒐整多元的交通數據資訊，經增強式AI學習及分析，產出最佳交通管理決策方案。經由大數據即時資料處理應用，以智慧儀表板監控大型活動的路況、捷運、停車、人潮等即時資料，讓在國家體育場舉辦的活動散場時人潮疏運時間，由系統導入前的兩小時縮短至90分鐘內，成功縮短大型活動疏運時間達60%，實現「活動人數加倍，疏運時間減半」的目標。

中華電信郭水義董事長表示，世界正在邁入AI世代，以人為本、科技為善是AI發展的關鍵。中華電信將持續與AWS深度合作，致力於開發新一代城市智慧轉型雲端應用，借助AWS多年來在雲端領域累積的豐富經驗與技術實力，共同為數位生態系統注入新動力，打造未來城市新願景，為城市居民帶來更便利、更智慧的科技服務。

AWS台灣暨香港總經理王定愷表示，奠基於Amazon超過20年的人工智慧經驗，AWS 已協助許多企業透過AI充分發揮其營運的資料價值，並提供端對端安全性、隱私和AI管控等功能。此次很高興能以AWS雲端服務可擴充、高彈性及低成本的特性，助力中華電信打造「AI人潮偵測系統」，為高雄智慧城市打造新的雲端AI應用場景，成為全台科技城市新典範。

中華電信將於3月21至23日於「2024高雄智慧城市展」展出5項項目，涵蓋智慧城市、智慧文化及智慧醫療創新成果。同時中華電信於高雄市政府交通主題展區進行AI人潮偵測系統介紹。

AI 中華電信 雲端服務

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