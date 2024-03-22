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參訪亞創無人機中心 賴副總統：讓台灣成為無人機民主供應鏈亞洲中心

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導

賴副總統22日上午前往嘉義參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心時表示，無人機產業兼具國防與經濟雙重重要意義。台灣無人機發展兼具天時、地利及人和，期盼業界與政府一起努力，攜手合作，讓無人機產業發展越來越好，台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心。

賴副總統致詞時表示，期待透過今天的座談，聽取產業界的需求與建言，讓政府擬訂合適政策，跟大家共同推動下一波無人機產業的發展。國防與經濟是支撐國家生存發展的兩大支柱，而無人機產業具備雙重意義。在國防戰略方面，俄烏戰爭中可以看到無人機扮演不對稱作戰的重要角色；另一方面，無人機也是非常重要的先進產業，政府必定大力支持。

他認為，現階段台灣無人機產業發展兼具天時、地利與人和。所謂天時，就是俄烏戰爭及地緣政治變化，無人機不僅在國防安全需求上越來越重要，在商、農用及消防救災等面向，需求也越來越高。

地利方面，台灣擁有發達的資通訊產業，能供應無人機需要的飛行控制晶片、微處理晶片、影像處理晶片等。根據國際「無人機領域商業智能研究平台」，台灣在「無人機就緒指數」（DRI）的排名為全球第三，僅次於英國和澳洲。顯見台灣具備各項優勢。另外，今年我們將再設置「義竹無人機飛行場」，加上「中科院民雄院區」和「亞創無人機中心」，打造產業發展的地利條件。

在人和方面，賴副總統強調，未來，他會秉持蔡總統的政策方向，持續大力支持無人機產業。政府給予經費、法制及政策等協助，產業界也具備足夠的專業能力，大家共同努力發展無人機產業。

他表示，在地緣政治變化及全球供應鏈重組的時刻，民主陣營要重新打造一條值得信賴的供應鏈。我們訂定目標，讓台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，在2030年產值達到400億元。期盼未來，政府與業界一起努力，大家攜手合作，讓台灣的無人機產業發展越來越好。

今日的參訪活動，包括經濟部長王美花、嘉義縣長翁章梁、產發署署長連錦漳等都出席行程。

控制晶片 澳洲 無人機

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