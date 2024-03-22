記憶體大廠的記憶寶藏 威剛黑膠音樂博物館28日起試營運

記憶體大廠威剛科技（3260）在內湖總部大樓三樓新成立的威剛黑膠音樂博物館，由董事長陳立白多年收藏，館藏超過百萬張唱片與百餘台精美留聲機，預訂將在28日起試營運對外開放。

威剛是全球知名的記憶體模組大廠，董事長陳立白對於過往年代的黑膠音樂鍾情不已，對他來說，黑膠唱片就是一種留下記憶體的方式，因此，他成立此館的用意是希望博物館音樂載體，繼續將百年來的蠟筒、蟲膠與黑膠唱片傳承下去。

威剛表示，館方精心籌畫開幕首展，係結合富有音樂、科技、人文與藝術的多元「元素與文化」館藏，呈現「五大主題展暨三大語系黑膠典藏展」，展出內容包括：百年留聲機演進展、愛迪生留聲機發明展、經典蟲膠唱片精選展、

台灣早期蟲膠唱片展及夜上海七大歌后展等五大主題，以及華語、西洋與東洋經典黑膠唱片展。

試營運期間將採預約參觀制，即日起即可購票，並預約3月28日起之參觀時段。本館以堅實的實體音樂資產，規劃百年音樂傳承與當代流行音樂並重的展覽形式，帶領觀眾沉浸百年音樂時光，重溫音樂的純粹美好時代。