Instagram用戶遭強制登出 當機原因待官方說明
Meta旗下臉書（Facebook）與Instagram 3月多次當機，今天又傳出Instagram部分用戶遭強制登出，多次嘗試登入仍無法正常使用；中央社記者向Meta詢問當機原因及影響範圍，至發稿為止尚未取得回覆。
根據斷線追蹤網站Downdetector.com，從今天上午約7時開始有大量用戶回報Instagram當機狀況，大多數與登入異常有關；臉書則沒有異常情形發生。
今年3月5日臉書與Instagram因技術問題全球大當機，影響數十萬用戶，經過2個多小時搶修後恢復正常，但20日再次發生問題，部分用戶無法登入或限時動態功能無法正常運作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言