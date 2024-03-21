英業達、凌羣攜手秀尖端 AI 邊緣運算 高管：藏巨大商機

代工大廠英業達（2356）旗下英研智能（AIMobile）近年強攻AI邊緣運算領域，而今年也攜手凌群（2453）前進2024智慧城市大展，秀出旗下最新的「尖端邊緣 AI 解決方案」，而團隊21日透露，集團郭博士也在大師講座論壇期間，登上展臺分享AI邊緣運算產品在導入城市實際應用時，能發揮的強大效能，並能藉此使城市全面智慧化、也更高效且安全。

事實上，台北智慧城市論壇與展覽（SCSE）已經是亞洲最重要的物聯網產業展，在過去二年大會中，主辦單位都是以5G AIOT來呈現新興技術的應用，但是正如前述所說，生成式AI如核爆威力般，AI應用已經擴散到各行各業。而台灣本來就是全球AI硬體供應鏈的一環，因此這次展覽也邀請134家大廠齊聚，讓全民看到無所不在的AI應用。

2024年智慧城市峰會暨博覽會邀請許多創新者和行業領導者齊聚一堂，討論人工智慧技術的最新進展。郭博士則代表英業達登上凌群展台開講，他透露，目前世界各城市的網路攝像其實蘊含著巨大的潛力，事實上網路攝影在傳統上，需要大量人力進行監控，不過英研智能開發的Edge Box，就能即時提供分析圖像，從而顯著降低工作成本。