數位行銷氾濫令人反感 弄巧成拙恐降低四成購買機會

數位化時代的行銷通路日漸多元，消費者則厭倦過度行銷，大量無效的行銷訊息會降低用戶忠誠度，萬事達卡的數據與顧問服務團隊分析發現，每一次企業的無效行銷，會降低消費者的購買機會，降幅最高可達40%。

萬事達卡推出「Dynamic Yield個人化推薦平台」，協助企業運用AI人工智慧整合大數據，為消費者打造高度個人化的數位體驗，有效提升業務成長，降低消費者被重複行銷的可能性。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，根據萬事達卡分析顯示，當品牌正確選擇目標客群執行數位行銷策略時，平均可增加67%的行銷投資報酬率，有效提升行銷轉換率。

萬事達卡Dynamic Yield個人化推薦平台整合多方數據，利用深度學習AI協助企業根據消費者的購買習慣及瀏覽紀錄，掌握用戶偏好並預測消費者的購物需求，推送符合其消費行為的推薦產品，不僅能協助企業達到客製化行銷目的，也提升消費者購物體驗，進而提升購買率。