浮濫行銷減40%購買欲 萬事達卡以AI助企業精準行銷

數位化時代的行銷通路日漸多元，消費者則厭倦過度行銷，期待接收更個人化的行銷資訊，再加上消費者隱私權意識的抬頭，使企業進行客製化行銷更加困難，導致現今企業端獲客成本大幅上升。大量無效的行銷訊息會降低用戶忠誠度，全球創新支付科技公司萬事達卡的數據與顧問服務團隊分析發現，每一次企業的無效行銷，會降低消費者的購買機會，降幅最高可達40%。萬事達卡「Dynamic Yield個人化推薦平台」協助企業運用AI人工智慧整合大數據，為消費者打造高度個人化的數位體驗，有效提升業務成長，降低消費者被重複行銷的可能性。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，根據萬事達卡分析顯示，當品牌正確選擇目標客群執行數位行銷策略時，平均可增加67%的行銷投資報酬率 (Return on Investment, ROI)，有效提升行銷轉換率。萬事達卡Dynamic Yield個人化推薦平台整合多方數據，利用深度學習AI協助企業根據消費者的購買習慣及瀏覽紀錄，掌握用戶偏好並預測消費者的購物需求，推送符合其消費行為的推薦產品，不僅能協助企業達到客製化行銷目的，也提升消費者購物體驗，進而提升購買率。

此外，萬事達卡Dynamic Yield個人化推薦平台配備進階Element擴充服務，可進一步協助企業運用萬事達卡的消費者行為傾向性模型技術與全球洞察分析報告，擴大找到新的行銷受眾。Dynamic Yield個人化推薦平台目前已成功運用於亞太區IKEA、Sephora等零售產業，協助企業以全新方式優化消費者體驗。同時，萬事達卡也成功協助台灣多家知名銀行在新卡發行專案中，針對潛在客群重新組合、設計並投放對應廣告，並根據用戶偏好推送感興趣的權益，有效提升辦卡頁面轉換率高達10倍。

除了協助企業提升獲客率，擬定正確的銷售與定價策略也是吸引消費者必要的一環，但企業在面對大量市場行銷活動時，往往難以透過科學化的成效衡量方式來推行正確的決策。萬事達卡「Test & Learn®實驗學習平台」能夠在複雜的現實環境中挑選出實驗組與對照組，透過數據導向的比較流程，衡量新策略的成效，並對已執行的行銷策略進行評估，作為下一次優化策略的基礎，讓企業銷售決策持續進化。

如何運用大數據分析建立市場前瞻地位，洞察消費者需求，將是數位時代下企業發展的決勝關鍵！萬事達卡全球有29 億張卡、每年約1,430 億筆匿名彙總的消費數據，並在全球擁有超過2,000 位數據科學家、工程師與研究顧問，台北更是亞太區顧問服務業務中心之一，萬事達卡未來也將持續透過其領先全球的團隊，為所有合作夥伴提供全方位的數據分析與顧問服務。