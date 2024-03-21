跨區調度水源因應 經部：台積電嘉義先進封裝廠不排擠雲嘉用水

政院日前宣布台積電（2330）2座 CoWoS 先進封裝廠落腳嘉義科學園區，掀雲嘉搶水大戰。經濟部長王美花今（21）日在立法院表示，台積電設廠水源均有事先規畫，除台積電自建再生水廠，嘉義縣也會增加再生水供應，短期則透過聯合調度因應，長期主要由再生水供應。

王美花今日赴立法院經濟委員會就「當前供水情勢檢討及因應措施」進行報告並備質詢，於會前接受媒體訪問作上述表示。王美花在詢答表示，台積電嘉義先進封測廠一定不會影響民生用水，只是興建再生水廠需要四、五年時間，目前西部走廊的水源是串起來，在此之前採聯合調度。

水利署稍候也說明，台積電先進封裝廠落腳嘉義科學園區，用水需求增加至每日3.6萬噸，水利署已協同內政部國土署及嘉義縣政府共同規劃水源供應方案，將配合園區開發需求，優先以嘉義地區再生水及蘭潭-仁義潭水庫水源為主，不足部分以再生水源交換、海淡水或跨區調度等多元水源因應，充分供應擴建用水需求，除不會排擠民生及農業用水外，也不會影響嘉義周邊縣市用水。

水利署表示，考量嘉義科學園區用水時程與嘉義地區再生水、海淡水廠完成供水時程無法適時搭配，加上面對氣候變遷可能造成的乾旱風險，水利署自2017年起逐步推動「西部廊道供水管網計畫」(珍珠串計畫)相關工作，包含台中至雲林區域水源調度管線改善及雲林支援嘉義複線等工程都將於2026年底前完成，再加上2023年完成的鳥嘴潭人工湖，可打通台中至嘉義間供水與調度瓶頸，未來西部幾個主要供水水庫將串聯供水，水源調度彈性將大幅提升，水利署將視整體區域供水情勢妥善進行供水調配。

水利署指出，雲林湖山水庫係與集集攔河堰水源聯合運用供應雲林、彰化及嘉義地區，每天供應總量最大43.2萬噸，以優先滿足雲林地區，若有餘裕才增加調度嘉義地區，屬公共用水調度，無違背環評承諾。另為進一步提升嘉義地區自有水源量，嘉義10萬噸海淡廠將於2024年完成海淡廠可行性規劃，並辦理環境調查作業，預計2025年進入環評審查程序，將於通過環評審查後加速推動。