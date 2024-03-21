火星生技創新營運模式加速品牌擴張 新加入品牌提升營收

聚焦大健康零售市場的新零售公司火星生技*（7731）既有品牌 TAIZAKU 銷售穩定成長，以及新加入藥師健生活、inyouso、樹飛雪三個品牌營收貢獻，2023年營收大幅成長162.04％至2.90億元；為擴大品牌知名度，投入大量推廣成本，稅後虧損1,292萬元。

火星生技表示，廣告投放成效已逐漸顯現，今年累計1-2月營收6,293.6萬元，較去年同期大幅成長242.23％，更已超越去年上半年營收表現 ，在整體綜效逐漸顯現下，各品牌產品銷售成長可期。

火星生技核心品牌 TAIZAKU 以鮮明的品牌定位，成功領導高端男性保健品市場，赤晶對策、武倍對策、武倍十攝等七項明星商品，在2022-2023年平均回購率達24％，2023年線上線下銷量較上一年增加40％。

火星生技不僅經營品牌，也建構了一個讓產業鏈夥伴虛實通路資源共享、數據共享、利潤共享的創新營運模式，讓既有品牌與新加入品牌在鎖定的客群市場中快速拓展，發揮平台的經濟效益，由去年第四季加入新品牌之後營收快速攀升。

藥師健生活是由三健客蔡藥師監製的運動與兒童保健品牌，主要鎖定20-55歲客群，併入火星生技之後，去年雙11檔期營業額年成長44.82％、雙11單日營業額年增150％；樹飛雪是專門為熟女（35-65歲）族群打造的美妝保養品牌，透過消費者網路分享真實見證，經常在虛擬通路獲得銷售冠軍，火星生技的 OMO（Online merge Offline）行銷佈局，將樹飛雪導入實體通路，實現1＋1（網路銷售＋藥局通路）＞2的效益，且透過直播進軍星馬，將品牌推向國際。inyouso 則是師大營養師與台大食品技師共感打造的養膚品牌，近期也加速品牌曝光，積極達成 OMO目標。

展望今年，公司將執行五大發展計畫並定期審慎績效，包括各品牌行銷策略拓展及新品研發；其次海外市場布局及電商平台－線上品牌旗艦店設置；第3多品牌產品經銷導入，提升商品多樣性；第4直播導入，由樹飛雪品牌創辦人協助拓展海內外直播導購之銷售模式；第5實體通路拓展預付貨款機制拓展業務。在 OMO 全通路營銷模式下，火星生技將持續擴大布局，鎖定大健康領域擴增品牌，並拓展國際市場，使公司效益最大化。