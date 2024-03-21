鴻海董座劉揚偉預告 將與輝達在 Computex 展示新合作案

鴻海（2317）董事長劉揚偉參加輝達（NVIDIA）GTC 大會，在輝達創辦人暨執行長黃仁勳逛完鴻海展區後，媒體詢問劉揚偉與黃仁勳的互動，大概聊了些什麼？可不可以跟透露一下？

劉揚偉表示，其實我跟他（黃仁勳）剛剛互動的內容，有一部分可能在台北國際電腦展（Computex）上面就會出來，我想還是由他來講比較好，所以 Computex 你們就會知道。

劉揚偉說，過去我們看到電腦系統（computer system）的演進的時候，每一次輸入方式（input method） 變化的時候，都會造成產業非常巨大的變化。

他指出，第一次是鍵盤（keyboard），後來出來滑鼠（mouse），後來出來觸控（touch），現在出來的是語言（speech）。所以我認為生成式AI（Gen AI）會帶來巨大的產業變化。

劉揚偉說，過去智慧製造讓我們擁有大數據，現在生成式AI出來，生成式AI讓這些大數據變得更有用。過去我們要把這些大數據發揮效果，效果是有限，用 GenAI可以把很多這些經驗除了記住之外，還會把彼此之間的關係所衍生出來的經驗，也都會產生出來。

再加上它的介面（interface）是用 voice（自然語言），它的 voice 跟以前大家碰到的 voice 要好太多了。以前的 voice 是你講中文，就只能講中文。中文裡面要是夾雜一些英文，它聽嘸啦！

現在是中、英文可能法語都講給它聽，它都了解（understand），使用者介面就變得非常非常友善（friendly）。這個會是一個很大的改變。