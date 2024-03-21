你不知道的黃仁勳 鴻海董座劉揚偉告訴你

鴻海（2317）董事長劉揚偉參加2024年輝達（NVIDIA）GTC大會，針對他與輝達創辦人暨執行長黃仁勳如何互動，以及是否有小故事？劉揚偉說，有一個關於Jensen（黃仁勳）的一個小故事，他對於聖經太了解，他可以跟我講一大套聖經相關的一些故事，為什麼這個叫Capital Hill，為什麼大衛王有什麼關係之類的，他在那方面非常了解聖經。

劉揚偉說，我相信他也受到相關的影響，我覺得非常好，對他來講，作為一個科技產業的領導者，不光是在技術上，他有一個寄託，在人生上面，他也有不錯的一些理念。其實你們可以問他對人生的看法，就看到跟聖經應該是有關係。

至於劉揚偉與Jensen的互動，是否可以透露，私下你們兩個，有沒有什麼他比較特別，能透露一些互動的事情能跟我們分享？

劉揚偉說，其實我跟他剛剛講的，有一部分可能在台北國際電腦展（Computex）上面就會出來，我想還是由他來講比較好，所以Computex你們就會知道。這是一個梗，先告訴你們。