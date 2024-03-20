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達發「公分級」AI 衛星定位晶片獲機器人大廠 Segway採用

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
達發AI衛星定位晶片 AG3335A 獲 Segway大廠用於全新Navimow i 系列無線割草機器人。圖／達發提供
達發AI衛星定位晶片 AG3335A 獲 Segway大廠用於全新Navimow i 系列無線割草機器人。圖／達發提供

達發科技深耕高階AI物聯網領域超過 20 年，已研發出具備公分級高精度 RTK (Real Time Kinematic) 衛星定位能力且已大量商用晶片，達發今日宣布，該 AI 衛星定位晶片AG3335A獲全球機器人大廠 Segway 採用，業界唯一首創 AI 輔助測繪功能的全新 Segway Navimow i 系列無線割草機器人，於3月全球上市。

聚焦於創新短交通和機器人領域的 Segway 於2024年1月亮相業界唯一的人工智慧輔助測繪功能的全新 Segway Navimow i系列無線割草機器人。Segway 採用達發雙頻多星系衛星定位晶片，透過 AG3335A 精準的AI衛星定位能力，可於如樹蔭下、房屋外牆牆角、各式圍籬邊緣等有遮蔽物導致衛星訊號受到干擾、訊號變弱等問題的諸多場景，仍然可以輸出精準數據，並透過 Segway 獨家的 AI 視覺測繪系統與高精度演算法技術，將關鍵技術無縫整合並落實在此創新產品中。

達發資深副總經理楊裕全表示：「達發科技持續提供全球客戶與各領域需要『AI 衛星定位』功能的晶片與服務。擁有定位快、定位準、最省電的最佳晶片方案。高階AI物聯網的晶片方案發展，將於各行各業中延伸出多元的終端應用。達發科技持續與客戶緊密合作，以提高客戶產品價值並加速客戶終端產品的問世時間。

AI 晶片 達發

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